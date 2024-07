Giả danh công an, lừa cụ bà 71 tuổi chuyển khoản 900 triệu đồng

Ngày 19.7, thông tin từ Công an TT.Phố Châu (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ngăn chặn kịp thời vụ giả danh cán bộ công an yêu cầu cụ bà 71 tuổi chuyển khoản 900 triệu đồng.



Bà L. đến Công an TT.Phố Châu để trình báo vụ việc TÂN KỲ

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 18.7, bà Nguyễn Thị L. (71 tuổi, ngụ tại TT.Phố Châu) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là trung úy Nguyễn Văn Giang đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội.

Người này thông báo bà L. liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy, rửa tiền mà Công an TP.Hà Nội đang điều tra.

Kẻ giả danh công an còn hù dọa rằng VKSND TP.Hà Nội đã có lệnh bắt bà L. để tạm giam.

Để xác minh bà L. có tham gia vào đường dây trên hay không, kẻ lừa đảo yêu cầu bà chuyển khoản 900 triệu đồng, nếu như xác minh không liên quan sẽ trả lại.

Người này còn dặn dò bà L. không được nói cho ai biết, kể cả người thân. Khi chuyển tiền, nếu nhân viên ngân hàng có hỏi thì nói là "chuyển tiền cho con mua đất".

Do nghi ngờ nên bà L. đã đến Công an TT.Phố Châu trình báo. Qua lời trình bày của bà Lan, Công an TT.Phố Châu xác định bà L. đã bị kẻ lừa đảo hù dọa để chiếm đoạt tài sản.

Công an địa phương yêu cầu bà L. dừng ngay việc chuyển tiền cho kẻ giả danh cán bộ công an và giải thích cho bà về một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian qua.

Nhờ tinh thần cảnh giác cao và được lực lượng công an hỗ trợ, bà L. đã tránh được một vụ lừa đảo số tiền lớn.