Số ca mắc liên cầu giảm, TP.Huế khuyến cáo không nên 'tẩy chay' thịt heo

Ngày 16.8, Sở Y tế TP.Huế cho biết vừa cung cấp những thông tin chính xác về tình hình bệnh liên cầu heo xảy ra trên địa bàn nhằm hạn chế thông tin thiếu khách quan, chưa được kiểm chứng, làm hiểu sai về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang cho người dân địa phương và du khách khi đến Huế.

Nhân viên y tế xử lý môi trường tại nhà dân ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HUẾ

Theo Sở Y tế TP.Huế, tính từ đầu năm đến hết ngày 13.8, toàn thành phố ghi nhận 42 ca mắc liên cầu heo tại 18 xã, phường và có 4 trường hợp tử vong (cả năm 2024 chỉ có 3 ca bệnh và không có ca tử vong). Cụ thể, trong năm 2025, từ tháng 1 đến tháng 5 có 6 ca; tháng 6 có 16 ca (1 ca tử vong); tháng 7 có 19 ca (3 ca tử vong); 13 ngày đầu tháng 8 ghi nhận 1 ca.

Như vậy, tình hình bệnh liên cầu heo ở người trên địa bàn TP.Huế có sự gia tăng đột biến hơn so với mọi năm, đặc biệt là trong giai đoạn cuối tháng 6 đến đầu tháng 7.2025. Sau đó, số ca mắc bệnh giảm dần vào giữa tháng 7 và liên tục trong 18 ngày (từ 24.7 đến 11.8) không ghi nhận ca bệnh. Đến ngày 12.8 mới xuất hiện trở lại 1 ca mắc bệnh.

Sở Y tế TP.Huế khẳng định, tất cả các ca bệnh đều nhập viện và điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế, trong đó có 2 ca phát hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế. Hiện tại, có 13 trường hợp vẫn đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Các trường hợp tử vong là do lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng hoặc đến bệnh viện rất muộn, khi bệnh đã quá nặng.

Hiện nay, công tác thống kê, báo cáo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm được triển khai theo quy định của Bộ Y tế. Tất cả các bệnh viện khi phát hiện ca bệnh liên cầu heo ở người phải báo cáo trong vòng 24 giờ lên Hệ thống phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm.

Sở Y tế TP.Huế cũng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện T.Ư Huế giám sát ca bệnh và báo cáo lên hệ thống phần mềm theo quy định.

Đến nay, 100% ca bệnh đều được tổ chức xác minh, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch.

Một số khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh

Sở Y tế TP.Huế khuyến cáo người dân không giết mổ, tiêu thụ thịt heo ốm, chết; tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt heo chưa nấu kỹ; mua thịt heo đã được cơ quan thú y kiểm dịch; sử dụng găng tay, kính, ủng khi tiếp xúc hoặc chế biến heo sống; không xử lý thịt sống khi có vết thương hở, trừ khi đã băng kín và sát khuẩn; rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh kỹ dụng cụ nhà bếp, đồ dùng chế biến…

Người có biểu hiện nghi ngờ bệnh như sốt cao, tiếp xúc với heo bệnh hoặc ăn thịt heo không đảm bảo cần đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

Đặc biệt, ngành y tế TP.Huế cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn không hoang mang, "tẩy chay" đối với thịt heo, vì bệnh liên cầu heo ở người có thể phòng tránh được nếu ăn chín, uống chín và có các biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với thịt heo sống.