Sức khỏe

Đà Nẵng: Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa được giao phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
13/08/2025 12:04 GMT+7

Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa có quyết định phân công ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của bệnh viện đến khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc chính thức.

Sáng 13.8, Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định phân công phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (đóng tại P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng).

Theo đó, Sở Y tế TP.Đà Nẵng ban hành quyết định về việc phân công ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của bệnh viện từ ngày 8.8, cho đến khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc chính thức.

Đà Nẵng: Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa được giao phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa nhận quyết định phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Văn Trình, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng, cho biết Bệnh viện đa khoa Quảng Nam là thành tố quan trọng của y tế khu vực phía nam Đà Nẵng. Trong tương lai, bệnh viện sẽ đóng vai trò chủ chốt của khu vực. Chính vì vậy, công tác lãnh đạo, công tác cán bộ phải được thực hiện nhanh chóng.

Ông Trương Văn Trình cũng đề nghị ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa phát huy hết khả năng, sở trường của mình trong giai đoạn hiện nay để cùng với tập thể bệnh viện cùng chung tay, chung sức, đoàn kết để đưa Bệnh viện đa khoa Quảng Nam ngày càng phát triển, xứng tầm một bệnh viện chủ chốt ở khu vực phía nam TP.Đà Nẵng và là địa chỉ tin cậy của người dân, các khu vực lân cận.

