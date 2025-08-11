Khánh thành công trình y tế Tổng Bí thư tặng đồng bào vùng cao ở Tuyên Quang

Đây là món quà ý nghĩa mà Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quản Bạ. Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị nhận nhiệm vụ thực hiện công trình này.

Trước đó, ngày 5.2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm huyện Quản Bạ và trao kinh phí hỗ trợ để xây dựng công trình khoa Khám bệnh và điều trị, Bệnh viện đa khoa khu vực Quản Bạ. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng cao.

"Tôi rất mong muốn huyện Quản Bạ có một trung tâm y tế đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân. Công trình này được đầu tư với những máy móc, thiết bị hiện đại, sẽ đảm bảo các yêu cầu khám chữa bệnh, điều trị và chăm sóc sức khỏe, mang lại cơ hội tiếp cận y tế hiện đại cho đồng bào vùng cao, góp phần xây dựng một đất nước khỏe mạnh và thịnh vượng", Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ trong chuyến công tác.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả báo cáo Tổng Bí thư Tô Lâm về quyết tâm triển khai dự án xây dựng công trình khoa Khám chữa bệnh và điều trị, Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ vào ngày 5.2 ẢNH: T.N

Tham dự buổi lễ khánh thành công trình khoa Khám bệnh và điều trị, Bệnh viện đa khoa khu vực Quản Bạ, có thiếu tướng Trần Văn Dương, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an).

Về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể. Chương trình còn có sự tham dự của đơn vị thực hiện công trình và đông đảo người dân xã Quản Bạ.

Công trình khoa Khám bệnh và điều trị, Bệnh viện đa khoa khu vực Quản Bạ được hoàn thành từ tháng 6.2025, có quy mô 4 tầng và 1 tum, với tổng diện tích sàn 2.082 m². Bên trong có 30 giường bệnh cùng hệ thống các phòng khám, điều trị, phòng làm việc, hội trường, đồng thời được trang bị các thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, hệ thống nội soi tiêu hóa, máy xét nghiệm miễn dịch, hệ thống nội soi tai mũi họng.

Công trình y tế khang trang, hiện đại này là món quà của Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng địa phương; Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện ẢNH: T.N

Công trình còn được đầu tư, triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như cổng, hàng rào, nhà đặt máy bơm, nhà đặt máy phát điện, hệ thống thoát nước, chiếu sáng ngoài nhà, sân vườn cảnh quan. Đồng thời, chỉnh trang các nhà làm việc cũ để tạo nên một cơ sở y tế tiện nghi, đồng bộ.

Sau 4 tháng triển khai, công trình đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt trang thiết bị, được bàn giao và đi vào hoạt động góp phần quan trọng trong việc cải thiện công tác khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại địa phương.

Nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho vùng biên cương

Phát biểu khánh thành công trình, bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Tô Lâm; trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ hiệu quả của Bộ Công an, đồng thời nhấn mạnh: "Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, không chỉ nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân vùng biên cương, mà còn thể hiện sinh động sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các lãnh đạo đối với đời sống đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc".

Khoa Khám bệnh và điều trị, Bệnh viện đa khoa khu vực Quản Bạ ẢNH: T.N

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang ghi nhận tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực của đơn vị thực hiện là Tập đoàn Đèo Cả: "Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị vừa là chủ đầu tư, vừa là nhà thầu, đã hoàn thành công trình quy mô, chất lượng cao chỉ trong 4 tháng, thể hiện năng lực, uy tín của doanh nghiệp, tinh thần vì nhân dân, đóng góp thiết thực cho cộng đồng".

Theo báo cáo của Ban điều hành công trình, ngay sau khi nhận nhiệm vụ Tổng Bí thư giao, Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức triển khai với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình chuẩn bị dự án rất khẩn trương, thời gian thực hiện gói gọn trong 4 tháng, đơn vị đã khắc phục những khó khăn do thời tiết bất lợi, tranh thủ những ngày nắng ráo để đẩy nhanh thi công 3 ca, đưa dự án về đích đúng hẹn.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh (giữa) và lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân Bệnh viện đa khoa khu vực Quản Bạ ẢNH: T.N

Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang chia sẻ rằng, xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư cho các lĩnh vực như giáo dục, y tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và đã được thực hiện nhiều năm qua. Trong quá trình triển khai thực hiện, cộng đồng doanh nghiệp đã tham gia, đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền rất tích cực. Trong đó, Tập đoàn Đèo Cả đã tham gia rất tích cực, không chỉ ở tỉnh Tuyên Quang mà ở nhiều tỉnh khác, nơi doanh nghiệp triển khai dự án.

Đồng bào vùng biên cương phấn khởi

Tới khám bệnh và lấy thuốc được cấp phát, bệnh nhân Sùng Vần Mìn (55 tuổi, dân tộc Mông, ở Thanh Vân, Tuyên Quang) hồ hởi: "Ngày xưa đi lại vất vả khó khăn lắm, nhưng giờ có công trình y tế khang trang hiện đại thì tiện hơn, nhanh hơn. Bà con đánh giá bệnh viện ngày càng hiện đại, chất lượng dịch vụ ngày càng tốt, các bác sĩ cũng rất nhiệt tình".

Đưa cháu tới khám bệnh, bà Phàn Thị Quyết (63 tuổi, ở Tam Sơn, Tuyên Quang) chia sẻ: "So với ngày xưa thì bây giờ rất tốt. Ngày trước vất vả lắm, nhưng giờ cơ sở vật chất có đầy đủ, máy móc thiết bị tốt cũng có. Người dân chúng tôi rất vui, xin cảm ơn rất nhiều tới Đảng, tới Nhà nước, tới Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng công trình y tế này".

Khoa Khám bệnh và điều trị, Bệnh viện đa khoa khu vực Quản Bạ được trang bị các thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, hệ thống nội soi tiêu hóa, máy xét nghiệm miễn dịch, hệ thống nội soi tai mũi họng... ẢNH: T.N

Theo bác sĩ Vũ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quản Bạ, việc đưa công trình khoa Khám bệnh và điều trị vào sử dụng mang ý nghĩa rất quan trọng đối với bệnh viện.

Đây không chỉ là niềm vui đối với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện mà còn là món quà vô cùng ý nghĩa đối với bà con trên địa bàn Quản Bạ và các xã lân cận. Bà con được khám bệnh tại một cơ sở khang trang, đẹp đẽ và sạch sẽ hơn với các thiết bị hiện đại sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ công tác khám bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Khi đi vào hoạt động, bệnh nhân đến đông hơn cũng góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế ở tuyến trên.

Trước đây, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân Quản Bạ còn gặp nhiều trở ngại. Cơ sở hạ tầng bệnh viện được xây dựng từ nhiều năm trước nay đã xuống cấp, trang thiết bị của một số khoa - phòng bị hư hỏng, lạc hậu. Vì thế, nhiều ca bệnh không thể được khám chữa tại chỗ mà phải chuyển lên tuyến trên, trong khi giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

Luôn chú trọng thực thi trách nhiệm xã hội

Nhân dịp khánh thành công trình, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, chia sẻ: "Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư Tô Lâm đã tin tưởng giao Tập đoàn Đèo Cả thực hiện công trình khoa Khám bệnh và điều trị, Bệnh viện đa khoa khu vực Quản Bạ. Đây không chỉ đơn thuần là một dự án hạ tầng y tế mà còn là món quà đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với an sinh xã hội, đặc biệt dành cho đồng bào dân tộc vùng cao".

Theo chia sẻ của ông Hồ Minh Hoàng, bên cạnh việc kiến tạo các công trình giao thông trọng điểm trên khắp mọi miền, góp phần khơi thông dòng chảy kinh tế đất nước, Tập đoàn Đèo Cả luôn chú trọng thực thi trách nhiệm xã hội thông qua những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, trong đó bao gồm thực hiện các công trình trường học, bệnh viện tại những địa phương còn nhiều khó khăn như Cao Bằng, Tuyên Quang (Hà Giang trước đây).

Trước đó, Tập đoàn Đèo Cả cũng vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm giao thực hiện công trình Trường mầm non Pác Bó (Cao Bằng) - món quà của Tổng Bí thư trao tặng các cháu nhỏ tại địa phương.

Trường mầm non Pác Bó được đầu tư khang trang đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và sinh hoạt cho học sinh vùng cao ẢNH: T.N

Phát biểu tại lễ khởi công công trình Trường mầm non Pác Bó, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây không chỉ là một công trình giáo dục mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc nơi quê hương cách mạng, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", nêu cao trách nhiệm của các bên trong đó có doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của các vùng khó khăn.

"Tổng Bí thư cũng đặt ra những câu hỏi rất thực tiễn: 'Nếu một công trình không có nơi lưu trú cho cán bộ, giáo viên, không có khu vui chơi và môi trường xanh cho học sinh, thì làm sao phát triển bền vững?'. Hay đối với công trình y tế, Tổng Bí thư nhắc nhở: 'Nếu hạ tầng y tế đã tốt nhưng nhân sự cán bộ không đồng bộ, trang thiết bị hiện đại nhưng sử dụng không tốt thì sao?'.

Những trăn trở và căn dặn ấy đã trở thành định hướng quan trọng để Đèo Cả không chỉ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng mà còn quan tâm tới các yếu tố an sinh - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại những địa phương nơi có dự án của tập đoàn đi qua", ông Hồ Minh Hoàng chia sẻ thêm.