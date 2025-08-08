Tổng Bí thư: 'Tiết kiệm chi, tập trung đầu tư dự án mang tính xoay chuyển tình thế'

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính do Bộ Tài chính tổ chức ngày 8.8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở một số vấn đề để ngành tài chính quan tâm thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm ẢNH: MOF

Thứ nhất là phải đột phá thể chế chiến lược tài chính và đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiên phong trong việc hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư cũng gợi mở vấn đề rà soát, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với kinh tế nhà nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cùng với tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị nhằm phát huy tối đa vai trò, nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ; dẫn dắt, tạo động lực cho nền kinh tế cũng như thực hiện các chính sách, định hướng của Nhà nước.

Gợi mở khác được Tổng Bí thư nhắc tới là, quản trị tài chính ngân sách hiện đại và hiệu quả, phải bám sát, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới. Chủ động phân tích, nhận định các tác động từ các chính sách tài khóa, tiền tệ để kịp thời tham mưu Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu, chi ngân sách nhà nước.

"Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung đầu tư phát triển cho một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế", Tổng Bí thư nói.

Bộ Tài chính đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính ẢNH: MOF

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FPI chất lượng cao,

"Tiếp tục chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Cùng với kinh tế phát triển, đời sống nhân dân phải tốt hơn, toàn diện trên tất cả các mặt. Nhu cầu người dân ngày càng cao, trước đây ăn no thì bây giờ là ăn sạch, ăn ngon; mặc ấm rồi thì bây giờ phải mặc đẹp, thời trang, phải tính đến những yêu cầu đó...", Tổng Bí Thư gợi mở.