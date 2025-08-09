Tổng Bí thư Tô Lâm dự cầu truyền hình chính luận nghệ thuật Dưới cờ vinh quang

Tối 9.8, chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật Dưới cờ vinh quang diễn ra đồng thời tại 3 điểm cầu: Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quảng trường Ngọ Môn (Huế) và Công viên Sáng tạo (TP.HCM).

Chương trình do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế và Thành ủy TP.HCM, dưới sự chỉ đạo nội dung của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương trình được tổ chức nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 - 2.9.2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình chính luận nghệ thuật Dưới cờ vinh quang tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) Ảnh: TTXVN

Tại điểm cầu Hà Nội, tham dự có Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình tại điểm cầu Huế Ảnh: TTXVN

Tại điểm cầu TP.Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước; thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội; đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự chương trình cầu truyền hình Dưới cờ vinh quang ẢNH: THÚY LIỄU

Tại điểm cầu TP.HCM, tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành Trung ương, quân đội và TP.HCM, cán bộ, chiến sĩ và người dân TP.HCM…

Từ phải sang trái: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương dự chương trình Dưới cờ vinh quang điểm cầu TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Từ trái sang phải: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị dự chương trình Dưới cờ vinh quang điểm cầu TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Tại 3 điểm cầu, có hơn 10.000 đại biểu và người dân tham dự.

Vẻ đẹp của Tổ quốc hôm nay được làm nên từ truyền thống lịch sử, trầm tích văn hóa ngàn đời của dân tộc; sự hy sinh của bao thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam can trường chiến đấu dưới lá cờ Tổ quốc với niềm tin bất diệt.

Bộ đội Cụ Hồ, hình tượng tiêu biểu của hệ giá trị quốc gia, hội tụ tinh thần bảo vệ, yêu nước, trung thành, cống hiến, vì nhân dân quên mình. Chương trình khẳng định sự vững vàng, kiên cường, gan dạ, chấp nhận hy sinh gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới lá cờ vinh quang, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là thành trì vững chắc, là thanh bảo kiếm, là điểm tựa niềm tin vững chắc của Đảng, đất nước và nhân dân.

Cán bộ chiến sĩ, người dân TP.HCM đặt tay lên ngực, hát Quốc ca, lặng người nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ẢNH: THÚY LIỄU

Với thời lượng 100 phút, Dưới cờ vinh quang là một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước.

Chương trình kết nối ba điểm cầu đại diện 3 miền của đất nước: Hà Nội - Huế - TP.HCM như những nhịp đập của cùng một trái tim dân tộc, mang âm hưởng từ thanh bình đến khói lửa chiến tranh, từ lời ru của mẹ đến lời thề nơi chiến trường và niềm tin bất diệt dưới cờ vinh quang.

Rừng cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ khán đài chương trình Dưới cờ vinh quang điểm cầu TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Chương trình gửi gắm thông điệp "Dưới cờ vinh quang, chúng ta là một: Một dân tộc. Một niềm tin. Một ý chí và một khát vọng vươn tới tương lai và điểm tựa vững chắc của Đảng, của đất nước, của nhân dân là Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng".

Sân khấu chương trình Dưới cờ vinh quang được trang bị hệ thống đèn LED, ánh sáng chất lượng cao, mang lại trải nghiệm xúc động về tình yêu nước ẢNH: THÚY LIỄU

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại, như hiệu ứng Visual LED, hologram, AR, ánh sáng - âm thanh dàn dựng công phu. Các tiết mục giao hưởng, nhạc nhẹ, rock, rap, múa đương đại… do nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài quân đội thể hiện, làm mới những bản hùng ca bất hủ, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.