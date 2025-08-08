Công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt

Chiều 8.8, Trường ĐH Đà Lạt tổ chức lễ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt. Đến dự có PGS-TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo một số sở, ngành cùng lãnh đạo các trường ĐH, CĐ trên địa bàn.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm lại TS Lê Minh Chiến làm Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm lại TS Lê Minh Chiến (60 tuổi) làm Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, thời gian bổ nhiệm 5 năm, cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ quản lý theo quy định.

Dịp này, TS Mai Minh Nhật, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Đà Lạt, trao quyết định bổ nhiệm lại PGS-TS Nguyễn Tất Thắng giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt. Bên cạnh đó, nhà trường bổ nhiệm TS Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Quản lý đào tạo; TS Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Trường ĐH Đà Lạt giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Trao quyết định bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

TS Lê Minh Chiến cho biết, Trường ĐH Đà Lạt là cơ sở giáo dục đại học có bề dày lịch sử gần 70 năm hình thành và 50 năm đổi mới, phát triển. Hiện nay trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với 40 ngành ĐH, 11 ngành thạc sĩ, 7 ngành tiến sĩ, quy mô đào tạo xấp xỉ 14.000 sinh viên.

Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng và hiệu quả; chất lượng và uy tín của tạp chí khoa học ngày càng nâng cao, đã được chỉ mục vào chỉ số trích dẫn ASEAN (ACI), là thành viên chính thức của Ủy ban đạo đức xuất bản, được chỉ mục trong danh mục tạp chí mở và được công nhận là tạp chí hàng đầu quốc gia trong nhiều lĩnh vực học thuật.

TS Lê Minh Chiến, Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, cho biết trường có 14 chương trình đào tạo đạt kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế ẢNH: LÂM VIÊN

Trường đã hoàn thành chu kỳ 2 kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia; 14 chương trình đào tạo đạt kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Chất lượng đội ngũ không ngừng tăng lên, với hơn 42% giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Thời gian tới, trường tập trung nguồn lực để phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học vững vàng về chuyên môn và phương pháp sư phạm, đầy đủ kỹ năng số và năng lực hội nhập quốc tế; nâng cao tỷ lệ giảng viên có học hàm GS, PGS và học vị tiến sĩ; kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả với tinh thần phục vụ cao; nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng hoa chúc mừng hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi lễ PGS-TS Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng (mới) với diện tích lớn nhất cả nước mở ra thời cơ phát triển chưa từng có cho toàn vùng. Sự hội tụ này không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo điều kiện lý tưởng cho việc đổi mới, phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục đại học, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là trụ cột phát triển.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: "Các trường đại học tại Lâm Đồng nói chung và Trường ĐH Đà Lạt nói riêng cần phải thực sự là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; là nơi sản sinh và lan tỏa tri thức mới; là cầu nối về hội nhập quốc tế; là đối tác học thuật và tư vấn chính sách quan trọng của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội".