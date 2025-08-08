Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
08/08/2025 18:58 GMT+7

Bộ GD-ĐT công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Chiến giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng), đồng thời Hội đồng trường bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng trong thời gian 5 năm.

Chiều 8.8, Trường ĐH Đà Lạt tổ chức lễ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt. Đến dự có PGS-TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo một số sở, ngành cùng lãnh đạo các trường ĐH, CĐ trên địa bàn.

Công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt- Ảnh 1.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm lại TS Lê Minh Chiến làm Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo đó, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm lại TS Lê Minh Chiến (60 tuổi) làm Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, thời gian bổ nhiệm 5 năm, cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ quản lý theo quy định.

Dịp này, TS Mai Minh Nhật, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Đà Lạt, trao quyết định bổ nhiệm lại PGS-TS Nguyễn Tất Thắng giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt. Bên cạnh đó, nhà trường bổ nhiệm TS Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Quản lý đào tạo; TS Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Trường ĐH Đà Lạt giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt- Ảnh 2.

Trao quyết định bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

TS Lê Minh Chiến cho biết, Trường ĐH Đà Lạt là cơ sở giáo dục đại học có bề dày lịch sử gần 70 năm hình thành và 50 năm đổi mới, phát triển. Hiện nay trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với 40 ngành ĐH, 11 ngành thạc sĩ, 7 ngành tiến sĩ, quy mô đào tạo xấp xỉ 14.000 sinh viên.

Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng và hiệu quả; chất lượng và uy tín của tạp chí khoa học ngày càng nâng cao, đã được chỉ mục vào chỉ số trích dẫn ASEAN (ACI), là thành viên chính thức của Ủy ban đạo đức xuất bản, được chỉ mục trong danh mục tạp chí mở và được công nhận là tạp chí hàng đầu quốc gia trong nhiều lĩnh vực học thuật.

Công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt- Ảnh 3.

TS Lê Minh Chiến, Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, cho biết trường có 14 chương trình đào tạo đạt kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế

ẢNH: LÂM VIÊN

Trường đã hoàn thành chu kỳ 2 kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia; 14 chương trình đào tạo đạt kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Chất lượng đội ngũ không ngừng tăng lên, với hơn 42% giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Thời gian tới, trường tập trung nguồn lực để phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học vững vàng về chuyên môn và phương pháp sư phạm, đầy đủ kỹ năng số và năng lực hội nhập quốc tế; nâng cao tỷ lệ giảng viên có học hàm GS, PGS và học vị tiến sĩ; kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả với tinh thần phục vụ cao; nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt- Ảnh 4.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng hoa chúc mừng hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi lễ PGS-TS Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng (mới) với diện tích lớn nhất cả nước mở ra thời cơ phát triển chưa từng có cho toàn vùng. Sự hội tụ này không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo điều kiện lý tưởng cho việc đổi mới, phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục đại học, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là trụ cột phát triển.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: "Các trường đại học tại Lâm Đồng nói chung và Trường ĐH Đà Lạt nói riêng cần phải thực sự là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; là nơi sản sinh và lan tỏa tri thức mới; là cầu nối về hội nhập quốc tế; là đối tác học thuật và tư vấn chính sách quan trọng của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội".

Tin liên quan

Trường ĐH Đà Lạt sẽ được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA

Trường ĐH Đà Lạt sẽ được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA

Trường ĐH Đà Lạt xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ là trường ĐH được kiểm định theo các tiêu chuẩn của mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường ĐH Đông Nam Á (AUN-QA).

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Đà Lạt Bộ GD-ĐT Lê Minh Chiến bổ nhiệm Hoàng Minh Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận