250 công trình chào mừng Quốc khánh

Chạy nước rút về đích

Vài tháng nay, nhiều đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam đã chạy nước rút để kịp mốc đồng loạt khánh thành cùng các công trình, dự án lớn tiêu biểu cả nước. Các đoạn cao tốc đi qua Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ)…, nhà thầu đang nỗ lực hoàn tất những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng thông xe vào 19.8 tới.

Trung tâm Triển lãm VN của Tập đoàn Vingroup tại xã Đông Anh (Hà Nội) sẽ khánh thành vào 19.8 tới. Đây là công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp ẢNH: TTXVN

Tại dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án Vạn Ninh - Cam Lộ, cho biết dự án đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu hoàn thiện tuyến chính, xử lý dứt điểm các khối lượng còn lại ở hạng mục an toàn giao thông, đường gom, cầu vượt, sẵn sàng thông xe dịp 19.8.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài tuyến 88 km, cũng chuẩn bị cho thông xe kỹ thuật trước tiên 10 km cuối tuyến (đoạn từ Km 79 - Km 88) nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả cùng liên danh đã tập trung tối đa nhân sự, thiết bị, tập kết vật tư đến công trường thi công các hạng mục còn lại. Trên dọc tuyến, phần đường đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường êm thuận. Trong những ngày cuối nước rút, nhà thầu đang hối hả hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông. Các dải phân cách cứng được đúc ngay tại các bãi gần công trường để thuận tiện vận chuyển, rút ngắn đáng kể thời gian thi công.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 (P.Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) được xem là công trình tiêu biểu, nỗ lực của ngành giao thông, khánh thành vào 19.8 tới, thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng ẢNH: THANH QUÂN

Với dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn có tổng chiều dài 70,1 km, ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban điều hành dự án, cho biết gói thầu 12-XL (Km 23 + 500 - Km 70 + 091) cũng gần hoàn thiện để thông xe 46,6 km trong dịp 19.8 tới. Trên công trường, các nhà thầu đã huy động 246 máy móc thiết bị, 726 nhân lực phục vụ 28 mũi thi công gồm 4 mũi làm hầm, 11 mũi làm nền đường và 13 mũi làm cầu, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng cường nhân lực thi công "3 ca, 4 kíp" đảm bảo tiến độ.

Một số công trình, dự án trọng điểm sẽ hoàn thành vào ngày 19.8 (từ trái sang, từ trên xuống): Trung tâm Triển lãm VN (Hà Nội), Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (Quảng Trị), cao tốc Vũng Áng - Bùng (Hà Tĩnh - Quảng Trị) ẢNH: TTXVN - PHẠM ĐỨC

Theo Cục Kinh tế - quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), ngày 19.8 tới, dự kiến 7 dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 sẽ hoàn thành tuyến chính với tổng chiều dài hơn 221 km gồm: Vũng Áng - Bùng (55,34 km), Vạn Ninh - Cam Lộ (65,55 km) và 13 km còn lại của cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang, một số đoạn của đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (10/88 km), Hoài Nhơn - Quy Nhơn (46,6/70 km), Quy Nhơn - Chí Thạnh (19,6/62 km) và thông xe dự án Hòa Liên - Túy Loan (11,47 km).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, Bộ đã rà soát, tổng hợp được 250 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, TP đủ điều kiện để khánh thành, khởi công. Trong đó 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công.

Nhà thầu đang hoàn tất những công đoạn thảm nhựa để đưa dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ về đích vào ngày 19.8 ẢNH: KHÁNH HÙNG

Tổng số 250 dự án này có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn nhà nước với 129 dự án là 478.000 tỉ đồng, chiếm 37% tổng mức; và 121 dự án nguồn vốn khác với 802.000 tỉ đồng, chiếm 63% tổng mức (có 5 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn 54.000 tỉ đồng).

Trong 250 dự án, công trình khởi công, khánh thành có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C, gồm: 59 dự án, công trình hạ tầng giao thông; 44 dự án, công trình dân dụng đô thị; 57 công trình công nghiệp; 36 dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật; 22 dự án, công trình nhà ở xã hội; công nghiệp và phát triển nông thôn có 6 dự án, công trình; văn hóa, thể thao có 3 dự án, công trình; giáo dục 12 dự án, công trình; quốc phòng 1 dự án, công trình; y tế 10 dự án, công trình.

Khởi động loạt dự án trên 30.000 tỉ đồng

Theo Bộ Xây dựng, dự kiến có 7 dự án quan trọng quốc gia, quy mô vốn đầu tư trên 30.000 tỉ đồng được khởi công, khánh thành trong giai đoạn này. Theo đó, tại Bắc Ninh sẽ khởi công khu đô thị mới phía tây bắc với tổng vốn 41.270 tỉ đồng. Tại Hà Nội khởi công dự án Thành phố thông minh với diện tích sử dụng đất hơn 271 ha, chia làm 5 giai đoạn, quy mô vốn lên tới 94.348 tỉ đồng. Tại Đà Nẵng cũng khởi công Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí Danang Downtown với quy mô 76,9 ha, tổng vốn 79.790 tỉ đồng. Tây Ninh khởi công dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tại xã Cần Giuộc, diện tích hơn 1.089 ha, tổng vốn 90.757 tỉ đồng.

Bộ Công an sẽ khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh, với công suất thiết kế giai đoạn 2021 - 2030 dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa; giai đoạn đến 2050 khoảng 50 triệu khách/năm và 2,5 triệu tấn/hàng hóa, quy mô vốn dự kiến 120.839 tỉ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp và năng lượng quốc gia VN cũng sẽ khởi công dự án phát triển mỏ khí Lô B giai đoạn 2 tại TP.HCM, nhằm xây dựng giàn công nghệ khí trung tâm 16 lỗ giếng, tổng quy mô vốn 32.925 tỉ đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực VN sẽ khánh thành dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (lễ đốt dầu tổ máy số 1) tại thôn Vĩnh Sơn, xã Phú Trạch (Quảng Trị), quy mô 1.403 MW, tổng vốn 41.130 tỉ đồng.

Đóng góp 18 - 20% GDP mỗi năm

Thông tin tại họp báo về lễ khởi công, khánh thành các dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chiều qua (14.8), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết việc hoàn thành các dự án sẽ tạo động lực, thế phát triển kinh tế đất nước, tăng cường kết nối vùng miền, đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3 - 8,5% và mục tiêu đạt 2 con số vào các năm 2026 - 2030, tạo công ăn việc làm và sinh kế cho người dân, nâng cao đời sống nhân dân.

Dự kiến ngày 19.12 tới, cả nước sẽ tiếp tục tổ chức khánh thành, khởi công các dự án có quy mô lớn trên cả nước, trong đó hoàn thành 3.000 km đường cao tốc, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sớm hơn một năm, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, những dự án, công trình khởi công, khánh thành đã thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH. Các dự án bao trùm nhiều lĩnh vực từ công trình giao thông, đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… đã nỗ lực để kịp mốc khởi công, khánh thành vào ngày 19.8 tới. "Các dự án đồng loạt khởi công, khánh thành không chỉ thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước, tạo thế, tạo đà, tạo lực bước vào kỷ nguyên mới", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định.

The ông Tuấn, với tổng mức đầu tư rất lớn, gần 1,3 triệu tỉ đồng, các dự án sẽ đóng góp 18% GDP chỉ riêng năm 2025, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm nay và đóng góp 20% GDP những năm tiếp theo. Đặc biệt, những dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng dẫn dắt khu vực kinh tế tư nhân.

Các công trình tiêu biểu Thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết một số công trình tiêu biểu sẽ khánh thành vào 19.8 gồm Trung tâm Triển lãm VN tại xã Đông Anh (Hà Nội) của Tập đoàn Vingroup. Theo kế hoạch đầu tư, dự án đến năm 2027 mới hoàn thành, nhưng tham gia vào đợt thi đua quyết liệt của Chính phủ, của các cấp, các ngành, công trình khởi công từ 30.8.2024 và đến 19.8 tới sẽ khánh thành, rút ngắn nhiều thời gian. Đây là công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng. Khởi công Trung tâm Nghiên cứu phát triển của Viettel tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Thất, Hà Nội. Đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng. Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của tỉnh Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỉ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh; khánh thành Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh, giá trị 1.565 tỉ đồng; Dự án khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng, của Đà Nẵng Capital, quy mô 76,9 ha, tổng mức đầu tư 79.790 tỉ đồng. Dự án cầu Rạch Miễu 2 (P.Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp), quy mô vốn 6.810 tỉ đồng, được xem là công trình tiêu biểu, nỗ lực của ngành giao thông. Trước kia cầu dây văng thì phải thuê tư vấn nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu VN chỉ là nhà thầu phụ, thời gian thi công dài. Song với dự án cầu Rạch Miễu 2, công nghệ tiến bộ hơn, nhà thầu thiết kế là cũng là nhà thầu VN, đơn vị thi công cũng là của VN, thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng. Lễ khánh thành, khởi công được tổ chức vào 9 giờ ngày 19.8. Điểm cầu chính tại Trung tâm Triển lãm VN, xã Đông Anh, Hà Nội.

