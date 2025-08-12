Quảng Ngãi kiểm định công trình xử lý rác Ngọc Hồi trước khi vận hành lại

Chiều 12.8, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết sự cố vỡ hố chứa rác tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi; trước đây thuộc H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đang được khắc phục khẩn trương.

Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi ẢNH: L.Đ.

Trước đó, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương đã báo cáo kết quả xử lý ban đầu và kiến nghị phương án khắc phục gửi UBND tỉnh.

Theo kiến nghị, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Bờ Y phối hợp với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các hạng mục hư hỏng tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi. Sau khi hoàn tất, sẽ thuê đơn vị có đủ năng lực để kiểm định chất lượng công trình; kết quả kiểm định là căn cứ xem xét cho phép vận hành trở lại, bảo đảm an toàn kỹ thuật và phòng ngừa tái diễn sự cố.

Sửa chữa các hạng mục hư hỏng tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi ẢNH: L.Đ

Nếu đơn vị thi công chậm trễ hoặc thiếu chủ động, Ban Quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Bờ Y sẽ tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Song song đó, các đơn vị liên quan phải phục hồi môi trường; phối hợp chính quyền xã Bờ Y và Sa Loong thống kê, đánh giá thiệt hại của người dân bị ảnh hưởng để làm cơ sở hỗ trợ, bồi thường. Tiến độ khắc phục và phục hồi môi trường phải được báo cáo thường xuyên để cấp thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo.

Dự án 49 tỉ đồng gặp sự cố sau hơn 3 tháng vận hành

Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi được UBND tỉnh Kon Tum (nay sáp nhập với tỉnh Quảng Ngãi) phê duyệt chủ trương từ năm 2017, với tổng vốn đầu tư 49 tỉ đồng, quy mô 6,8 ha. UBND H.Ngọc Hồi (cũ) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Ngọc Hồi là đại diện chủ đầu tư.

Hố chứa rác tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi ẢNH: L.Đ

Gói thầu xây lắp trị giá hơn 38,52 tỉ đồng do Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum thi công, kế hoạch hoàn thành cuối năm 2022. Tuy nhiên, do chậm tiến độ, đến tháng 4.2025 công trình mới được nghiệm thu, đưa vào vận hành.

Sau khi bỏ cấp huyện và sáp nhập tỉnh, dự án được bàn giao cho Ban Quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Bờ Y quản lý.

Chỉ hơn 3 tháng vận hành, sự cố đã xảy ra, gây thiệt hại hàng tỉ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và vùi lấp nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân.