Tỉnh lộ 672 ở Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trên tỉnh lộ 672, đoạn từ km44+600 đến km55+200 (từ điểm giao QL40B tại thôn Tân Ba đến thôn Long Hy, xã Măng Ri, trước đây thuộc H.Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), nhiều đoạn mặt đường bong tróc, bê tông nứt toác, tạo thành hố sâu rộng. Một số nơi nền đường đứt gãy hoàn toàn, lún trũng như những "cái bẫy" chực chờ người đi đường.

Mặt đường tỉnh lộ 672 đi vào xã Măng Ri bị sụt lún, đứt gãy ẢNH: P.A

"Ban ngày còn nhìn thấy để né, chứ ban đêm đi dễ té ngã lắm. Xe chở hàng qua đoạn này khổ vô cùng. Chúng tôi mong chính quyền sớm sửa để việc đi lại đỡ vất vả", bà Y Phượng (ở xã Măng Ri) chia sẻ.

Một bên tỉnh lộ 672 bị hư hỏng, không còn nền bê tông ẢNH: P.A

Nền mặt đường ở khúc cua bị bong tróc nhựa, trơ đá ẢNH: P.A

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, tỉnh lộ 672 còn là tuyến giao thương huyết mạch của vùng tây Quảng Ngãi, đảm nhiệm vận chuyển nông sản, hàng hóa và kết nối thương mại với các địa phương lân cận. Thế nhưng, nhiều năm qua tuyến đường hầu như không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.

Mỗi mùa mưa bão, ta luy sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, nước xiết cuốn trôi lớp mặt khiến tình trạng hư hỏng thêm nghiêm trọng. Người dân phải vừa di chuyển vừa dò dẫm, còn xe tải thì chật vật tránh ổ gà, ổ voi.

Ổ gà trên mặt đường ẢNH: P.A

Nhiều đoạn tỉnh lộ 672 chi chít ổ gà ẢNH: P.A

Đề nghị sớm triển khai sửa chữa trước mùa mưa

Ngày 12.8, UBND xã Măng Ri cho biết đã báo cáo thực trạng tỉnh lộ 672 với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi. Trước mắt, xã huy động lực lượng vá tạm một số điểm hư hỏng nặng, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế.

"Tuyến tỉnh lộ này rất quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội của xã vùng cao. Chúng tôi đã kiến nghị tỉnh và Sở Xây dựng sớm khảo sát, lập phương án nâng cấp toàn tuyến để đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy giao thương", ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, nói.

Theo ông Quang, địa phương mong tỉnh sớm bố trí nguồn vốn và triển khai sửa chữa trước mùa mưa sắp tới, tránh để tình trạng xuống cấp kéo dài.

Khoảng 1/3 mặt đường bị hỏng ẢNH: P.A

Người dân Măng Ri cũng tha thiết mong tuyến đường được khắc phục sớm. "Chỉ cần mưa lớn là nước tràn qua, đá lăn xuống chắn ngang. Xe tải né ổ voi, ổ gà nhiều khi bị kẹt. Đường thế này thì chở nông sản ra thị trấn rất khó khăn", bà Y Phượng bức xúc.

Nền đường bê tông gãy, nứt toác ẢNH: P.A

Mặt đường bong tróc ẢNH: P.A

Đường bong tróc còn trơ đá, rình rập người đi đường ẢNH: P.A

Tình trạng xuống cấp của đường giao thông không chỉ xảy ra ở tỉnh lộ 672 mà còn xuất hiện tại nhiều tuyến khác ở các huyện miền núi phía tây Quảng Ngãi. Việc chậm đầu tư sửa chữa ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân và làm chậm nhịp phát triển kinh tế địa phương.

Với người dân vùng cao, một con đường thông suốt không chỉ giúp cho việc đi lại, mà còn là "cầu nối" đưa nông sản, hàng hóa ra thị trường, mở ra cơ hội phát triển. Do đó, việc nâng cấp tỉnh lộ 672 không chỉ giải quyết vấn đề an toàn giao thông trước mắt, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong kết nối vùng, khai thác tiềm năng kinh tế và nâng cao đời sống cộng đồng.