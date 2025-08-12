Quảng Ngãi: Cầu treo 540 triệu đồng nối nhịp vui đôi bờ Pô Kô

Ngày 12.8, tại thôn Đăk Tung, xã Đăk Pek, tỉnh Quảng Ngãi (thuộc H.Đăk Glei, Kon Tum cũ), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đăk Pek phối hợp Đoàn Phật giáo Hòa Hảo miền Tây, nhóm Mai Vy Kon Tum và Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng cầu treo Đăk Trót.

Cầu treo Đăk Trót bắc qua sông Pô Kô, dài 79 m, rộng 1,5 m, kết cấu thép và dây văng, lan can lưới B40. Hai đầu cầu được nối bằng đường bê tông dài 1,5 km, dẫn từ thôn Đăk Tung đến khu sản xuất của người dân. Công trình được khởi công ngày 26.5, với tổng kinh phí 540 triệu đồng, do các đơn vị trên vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm quyên góp.

Khánh thành và đưa vào sử dụng cầu treo Đăk Trót ẢNH: GIA HƯƠNG

Ông A Phọ, trưởng thôn Đăk Tung, phấn khởi cho biết, thôn có 158 hộ với 646 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Xê Đăng, trong đó, 80 hộ canh tác hơn 40 ha ruộng, rẫy bên kia sông Pô Kô.

"Trước đây chưa có cầu treo, bà con phải đi qua cầu tạm cách mặt nước chừng 40 cm. Mùa mưa, nước lũ cuốn trôi cầu, nông sản phải cõng bộ qua sông mới chở được về nhà. Giờ có cầu treo kiên cố, bà con vận chuyển thuận lợi, không còn lo cảnh lũ cuốn hay chờ nước rút", ông A Phọ nói.

Cũng trong ngày, tại thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pek, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp các đơn vị trên đã khởi công xây dựng cầu treo Pêng Sal Pêng. Cây treo Pêng Sal Pêng dài 50 m, rộng 1,5 m, bắc qua sông Pô Kô, với tổng kinh phí 400 triệu đồng, do Nhóm Mai Vy Kon Tum và Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ.