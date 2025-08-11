Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Quảng Ngãi: Nội soi gắp xương vịt sắc nhọn ở thực quản, cứu bé trai 12 tuổi

Hải Phong
Hải Phong
11/08/2025 20:48 GMT+7

Bé trai 12 tuổi ở Quảng Ngãi trong lúc ăn cơm bị mắc xương vịt, gây đau họng, khó nuốt và không thể ăn uống. Đến bệnh viện, các bác sĩ đã nội soi gắp thành công dị vật ra khỏi thực quản.

Ngày 11.8, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Khoa Nhi tiêu hóa của bệnh viện vừa nội soi gắp thành công dị vật là mảnh xương vịt sắc nhọn dài 2 cm, mắc sâu trong thực quản của một bệnh nhi 12 tuổi. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Quảng Ngãi: Nội soi gắp xương vịt sắc nhọn ở thực quản, cứu bé trai 12 tuổi - Ảnh 1.

Mảnh xương vịt được gắp ra từ thực quản bé trai 12 tuổi

ẢNH: KIM NY

Trước đó, vào tối 9.8, bé trai 12 tuổi, ở phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi, ăn cơm thì bị mắc xương vịt, gây đau họng, khó nuốt và không thể ăn uống.

Đến trưa 10.8, gia đình đưa bé trai đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng đau họng dữ dội, không thể nói chuyện. Qua thăm khám và chụp X-quang, bác sĩ xác định dị vật mắc ở đoạn C6 - C7 vùng cổ. Ngay lập tức, bệnh nhi được chỉ định nội soi gắp dị vật.

Theo các bác sĩ, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do mảnh xương có nhiều cạnh sắc nhọn, dễ gây tổn thương thành thực quản và chảy máu. Nhờ thao tác khéo léo và kinh nghiệm của ê-kíp, dị vật đã được lấy ra an toàn.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh cần giám sát trẻ trong lúc ăn, hạn chế cho trẻ ăn các loại thực phẩm có xương cứng như cá, gà, vịt; nên lọc bỏ xương, chỉ cho ăn phần thịt. Trẻ cần được hướng dẫn ăn chậm, nhai kỹ để tránh hóc dị vật. Khi xảy ra sự cố, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để xử trí kịp thời, tránh nguy hiểm tính mạng.

