Bé trai bị bảo mẫu bạo hành ở Quảng Ngãi đã tử vong

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.7, Công an P.Cẩm Thành tiếp nhận tin báo từ gia đình cháu K. về việc bé bị chấn thương do va đập khi được gửi tại cơ sở giữ trẻ Như Ý.

Ngay sau đó, lực lượng công an phường đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xác minh thông tin ban đầu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Công an P.Cẩm Thành đã chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo UBND P.Cẩm Thành, cơ sở giữ trẻ Như Ý là cơ sở tự phát, không được cấp phép hoạt động theo quy định.