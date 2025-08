Bắt chủ cơ sở giữ trẻ vì ném bé trai gây xuất huyết nội sọ

Ngày 1.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, ở P.Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, chủ cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bà Nguyễn Thị Quyên, chủ cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý ẢNH: H.P

Qua điều tra, xác minh, khoảng 7 giờ 30 ngày 16.7, cháu L.A.K (sinh năm 2024, ở P.Cẩm Thành) được mẹ là B.T.T.M đưa đến cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do bà Quyên làm chủ, quản lý, điều hành để gửi.

Trong lúc cho cháu K. ăn sáng, vì bực tức việc cháu quấy khóc nên bà Quyên dùng hai tay ném mạnh cháu K. xuống tấm nệm, rồi bỏ đi ra ngoài. Khi thấy cháu K. vẫn khóc và bò ra đến cửa phòng ngủ thì bà Quyên tiếp tục dùng hai tay xốc nách cháu K. lên và ném mạnh xuống tấm nệm một lần nữa.

Cháu K. bị rơi ở mép nệm, phần đầu đập xuống nền nhà, có biểu hiện nôn ói, người tím tái, co giật. Thấy vậy, bà Quyên liền sơ cứu rồi đưa cháu K. đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Theo chẩn đoán ban đầu, cháu K. bị tổn thương nội sọ, xuất huyết nội sọ, chảy máu dưới màng cứng, tiên lượng nặng. Vì tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu nên cháu K. được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để điều trị.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.7, Công an P.Cẩm Thành nhận được tin báo từ gia đình cháu K. với nội dung cháu được gửi tại cơ sở giữ trẻ Như Ý, bị chấn thương do va đập. Công an phường nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xác minh thông tin ban đầu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý.

Phía gia đình cháu K. đã yêu cầu trích xuất camera vào thời điểm cháu ngã nhưng không được chấp thuận, nghi ngờ có khuất tất nên lập tức báo lực lượng chức năng. Theo UBND P.Cẩm Thành, đây là cơ sở giữ trẻ tự phát.