Bắt nghi phạm livestream đánh phụ nữ ôm con nhỏ ở phường Thủ Dầu Một

Ngày 15.7, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trần Văn Trung (40 tuổi, còn gọi là Trung "cá chép"), để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Trung là nghi phạm liên quan đến vụ livestream đánh phụ nữ đang ôm con nhỏ ở phường Thủ Dầu Một (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ, nay là TP.HCM).

Nghi phạm Trần Văn Trung lúc bị bắt và test ma túy ẢNH: Đ.X

Trước đó, tối 12.7, Trung đã livestream trên TikTok và đánh chị T.T.D.T (25 tuổi) đang ôm con nhỏ khoảng 1 tuổi ở trong phòng trọ trên đường Bàu Bàng thuộc phường Thủ Dầu Một (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Trong đoạn livestream, Trung nhiều lần tát vào mặt chị T., chửi bới và còn hỏi những người đang coi livestream "nghe không mọi người?".

Trung đánh chị T. nhiều lần trong lúc livestream ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi tắt livestream, Trung đã trốn khỏi khu nhà trọ.

Nhận được thông tin, Công an phường Thủ Dầu Một đã vào cuộc xác minh. Được sự vận động của công an, Trung đã đến trụ sở công an để đầu thú và khai nhận hành vi đánh phụ nữ.

Người nhà nạn nhân cũng xác định Trung không phải là chồng của chị T. Trước khi xảy ra vụ việc, chị T. ở TP.HCM (cũ) lên phường Thủ Dầu Một chơi thì bị Trung đánh rồi livestream trên mạng xã hội.