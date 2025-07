Công an điều tra vụ bé trai bị xuất huyết não ở nhóm trẻ tự phát

Ngày 19.7, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND P.Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận thông tin bé trai bị xuất huyết não khi được gửi tại một nhóm trẻ tự phát trên địa bàn. Công an tỉnh này đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành điều tra nguyên nhân.

"Nhóm trẻ này do một phụ nữ tự đứng ra tổ chức, nhận giữ dưới 7 cháu tại nhà riêng nhưng không đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương. Sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường đã yêu cầu nhóm trẻ tạm ngừng hoạt động, đồng thời mời những người liên quan đến làm việc", ông Hưng cho biết.

Bé trai bị xuất huyết não đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: L.D.

Theo gia đình nạn nhân, sáng 16.7, bé trai tên H. (tên đã được thay đổi, 1 tuổi) được gửi tại nhà bà Q. trên đường Quang Trung (P.Cẩm Thành). Khoảng 2 tiếng sau, bà Q. gọi báo cháu bị ngã khỏi ghế ăn, lên cơn co giật và được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

"Bác sĩ chẩn đoán con tôi bị chấn thương do va đập mạnh, dẫn đến xuất huyết não, tiên lượng chết não. Gia đình nghi ngờ nguyên nhân không đơn thuần là do ngã từ ghế ăn, vì ghế khá thấp, khó gây ra chấn thương nghiêm trọng như vậy", anh K., cha của bé H., nói.

Gia đình đã đề nghị được xem lại camera an ninh tại nơi giữ trẻ nhưng không được đáp ứng nên đã trình báo sự việc với cơ quan công an. "Tôi nghi ngờ con mình bị bạo hành. Gia đình mong sớm làm rõ nguyên nhân thật sự để có hướng xử lý", anh K. bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc bé trai bị xuất huyết não, thượng tá Huỳnh Khắc Dũng, Trưởng Công an P.Cẩm Thành, cho biết sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường và tiến hành xác minh ban đầu. Hồ sơ hiện đã được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ.