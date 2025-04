Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu hàng ngàn người trẻ xuất huyết não, nhồi máu não

Đột quỵ nhiệt do gắng sức

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong vài năm gần đây, khoa Cấp cứu tiếp nhận một số bệnh nhân đột quỵ nhiệt do gắng sức.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn nhịp, ngất, co giật, sốt.

Điểm chung của các bệnh nhân là trong độ tuổi lao động, không có tiền sử bệnh lý nội khoa, bệnh sử xuất hiện đột ngột. Nhập viện sau các vận động thể lực gắng sức như tham gia "team building", chạy việt giã, diễn tập quân sự hay tập squat (bài tập gồm các động tác đứng lên, ngồi xuống, sử dụng nhiều nhóm cơ khác nhau), đặc biệt trong thời điểm thời tiết nắng nóng.

Theo bác sĩ, chẩn đoán đột quỵ nhiệt do gắng sức là chẩn đoán lâm sàng gồm tam chứng: tăng thân nhiệt, rối loạn tri giác và xuất hiện sau vận động thể lực gắng sức. Vận động này có thể diễn ra trong môi trường có nhiệt độ cao. Rối loạn tri giác là biểu hiện quan trọng, có thể xuất hiện sớm dù nhiệt độ lõi cơ thể chưa tăng đến 40 độ C.

Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám để đánh giá nhiệt độ cơ thể lõi chính xác ở các trường hợp vận động gắng sức, không thể dựa vào đo nhiệt độ ở miệng hay ở nách mà nên đo nhiệt độ trực tràng.

Trong đó, chiến lược cấp cứu được ưu tiên do Hiệp hội vận động viên quốc tế (The National Athletic Trainers Association) khuyến cáo. Đó là hạ nhiệt chủ động, nên thực hiện có kiểm soát và ngay tại hiện trường hay tại bất kỳ cơ sở y tế với dung dịch tinh thể lạnh 4 độ C được dự trù và các phương tiện làm lạnh bề mặt đơn giản khác như gel đá, khăn lạnh. Điều này giúp làm giảm tỷ lệ tử vong và suy tạng ở các ca đột quỵ nhiệt do gắng sức.

"Đột quỵ nhiệt do gắng sức là một cấp cứu khẩn cấp cần được chẩn đoán sớm. Hạ nhiệt chủ động và có kiểm soát nên được thực hiện ngay khi chẩn đoán. Tại khoa cấp cứu hay đội cấp cứu hiện trường ở các sự kiện thể thao nên chuẩn bị một lượng dịch tinh thể lạnh hay các phương pháp làm mát bề mặt, đặc biệt vào các mùa nắng nóng trong năm", lãnh đạo khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo.