BS Nguyễn Tri Thức họp phương án cấp cứu người bệnh dịp lễ 30.4 tại TP.HCM

Sáng 14.4, TS-BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế đã họp với Văn phòng Bộ Y tế tại TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, Bệnh viện Quân y 175 về công tác y tế, khám chữa bệnh, cấp cứu vào dịp lễ 30.4, đặc biệt là buổi lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, dịp lễ 30.4 năm nay có 5 ngày nghỉ. Do vậy, các bệnh viện cần đảm bảo an toàn cơ sở khám chữa bệnh (an ninh trật tự, cháy nổ); đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu.

Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) và Bệnh viện Quân y 175 để lên phương án phối hợp, đảm bảo công tác y tế trong những ngày kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: DUY TÍNH

Đối với Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc bệnh viện này thông tin, để chuẩn bị cho dịp lễ 30.4, từ tháng 3.2024, bệnh viện đã chuẩn bị thiết bị y tế, thuốc và giường bệnh, máu. 2 đội xe cứu thương luân phiên nếu có sự cố xảy ra. Bệnh viện chuẩn bị một số khu vực dành cho cấp cứu, mỗi khu vực từ 15 - 20 giường bệnh.

Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy còn có đội cấp cứu VIP dành cho các cán bộ lãnh đạo, lão thành cách mạng do trưởng phó khoa chuyên môn phụ trách. Bệnh viện sẵn sàng đáp ứng sự điều động của Sở Y tế TP.HCM khi cần.

PGS-TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cũng cho rằng đây là lúc đáp ứng cấp cứu đông người; thảm họa; hóa chất và phóng xạ (khử độc và khử xạ). Tại bệnh viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, thuốc, cơ sở vật chất để tiếp đón bệnh nhân. Bệnh viện đã thành lập 4 tổ cấp cứu phụ trách các khu vực trọng yếu. Bên cạnh đó, bệnh viện còn phối hợp Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm cấp cứu 115.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy có khu vực dành riêng cho cấp cứu dịp lễ 30.4. Khu vực này có trang thiết bị y tế đầy đủ, được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo cho công tác cấp cứu ẢNH: DUY TÍNH

Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết thêm, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng công tác y tế cho buổi lễ diễu binh theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Bệnh viện cũng đã chuẩn bị 5 tổ cấp cứu.

Riêng với công tác cấp cứu thảm họa (nếu có), bệnh viện đã có đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ của bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan về. Đội ngũ ngày thường xuyên luyện tập, đã sẵn sàng và chỉ trong vòng 30 phút sẽ thiết lập được bệnh viện dã chiến.

Kết luận buổi làm việc, để đảm bảo công tác y tế cho buổi lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30.4 trên đường Lê Duẩn (Q.1), Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết sẽ lập ban điều phối gồm Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 174 và Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương.

Bộ Y tế sẽ có công văn gửi Bộ Quốc phòng để xin phép lập sở chỉ huy tiền phương tại khu vực diễn ra lễ diễu binh, diễu hành với sự phối hợp giữa 3 bệnh viện.

3 bệnh viện còn phối hợp Sở Y tế TP.HCM đảm bảo công tác y tế dịp lễ 30.4. Trong đó chú ý các loại bệnh có thể xảy ra là sốc nhiệt, hạ đường huyết, huyết áp…