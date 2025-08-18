Chủ tịch HĐND TP.HCM: Xã Xuân Thới Sơn phải đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm

Ngày 18.8, Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự chỉ đạo đại hội có Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh.

Xã Xuân Thới Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 3 xã Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn và Tân Thới Nhì. Xã Xuân Thới Sơn có diện tích 35,211 km2, gồm 73 ấp, dân số 103.643 người.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn ra mắt nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 33 thành viên. Ông Nguyễn Văn Tài được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thới Sơn, 2 phó bí thư là bà Nguyễn Thị Xuân Mai và ông Phạm Xuân Nam.

Ông Nguyễn Văn Tài trước đây giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cũ. Năm 2024, ông được điều động giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới nam TP.HCM.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: T.L

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Xuân Thới Sơn xác định mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới hiện đại gắn với khu đô thị đại học quốc tế, phấn đấu đạt tiêu chí thành phường vào năm 2030.

Xã Xuân Thới Sơn tập trung phối hợp triển khai nhiều công trình quan trọng, trước hết là nhóm công trình phát triển hạ tầng xã hội. Trong đó, địa phương sẽ đôn đốc việc xây dựng trường mầm non đạt chuẩn, đồng thời hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án khu đô thị Đại học Quốc tế.

Đối với nhóm công trình phát triển kỹ thuật hạ tầng đô thị, xã sẽ lập và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn. Song song đó là phối hợp thực hiện dự án kênh tiêu liên xã kết hợp nâng cấp tuyến đường dọc kênh (giai đoạn 2).

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được tập trung cho hàng loạt dự án trọng điểm, gồm nâng cấp, cải tạo đường Lê Quang Đạo (đoạn qua địa phận xã Xuân Thới Sơn), mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa, đường Dương Công Khi, nâng cấp đường Thanh Niên (Đặng Công Bỉnh) và xây dựng đường N6 theo quy hoạch từ đường Nguyễn Văn Bứa đến đường Đặng Công Bỉnh.

Cùng với các công trình hạ tầng, xã triển khai nhiều chương trình trọng điểm nhằm nâng cao đời sống người dân. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là chăm lo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống gắn với chương trình giảm nghèo bền vững.

Địa phương cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các tiện ích thông minh như Zalo, VNeID, công dân số. Đồng thời, xã xây dựng giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, định hướng cho giai đoạn 2025 - 2030.

Xã Xuân Thới Sơn phải đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đề nghị xã Xuân Thới Sơn tiếp tục công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong nhiệm kỳ mới.

Tiếp đó, xã cần chủ động đề xuất điều chỉnh quy hoạch, thu hút đầu tư, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ đất công hiện hữu để phát triển các công viên, mảng xanh. Tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm như mở rộng quốc lộ 22 đoạn qua địa bàn xã, đường Dương Công Khi, đường Nguyễn Văn Bứa, dự án nâng cấp đường Thanh Niên (đường Đặng Công Bỉnh)...

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn ẢNH: T.L

Đặc biệt, xã cần phối hợp với các cơ quan của thành phố đề xuất chủ trương đầu tư và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường N6 theo quy hoạch xây dựng (từ đường Nguyễn Văn Bứa đến đường Đặng Công Bỉnh); phối hợp triển khai dự án khu đô thị Đại học Quốc tế, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương và TP.HCM, xã mới hình thành có diện mạo, không gian, tiềm năng phát triển rộng mở hơn, nhưng cũng đòi hỏi cần kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, phải hoàn thành công tác lập và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 theo mục tiêu của báo cáo chính trị.

Đảng ủy, UBND xã Xuân Thới Sơn cần tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bảo đảm đồng bộ, hiện đại, phù hợp định hướng chung. Từ đó, bổ sung kế hoạch thực hiện và triển khai các quy hoạch trên địa bàn nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, sử dụng quỹ đất hiệu quả. Kế hoạch cần kèm theo rõ danh mục các dự án, công trình mà xã Xuân Thới Sơn mới cần đầu tư, công trình nào phải kiến nghị thành phố đầu tư hay xã trực tiếp thu hút đầu tư để triển khai thực hiện trong trung hạn và dài hạn.

Cùng với đó, tập trung công tác cải tạo, chỉnh trang, tăng không gian xanh cho đô thị hiện hữu, phát triển đô thị mới theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm hài hòa, thống nhất với phát triển chung của thành phố, đồng thời quản lý chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, các quỹ đất theo quy hoạch và tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đây vẫn là khâu còn yếu của xã Xuân Thới Sơn trong nhiệm kỳ qua.