TP.HCM: Phường Phú Thuận tận dụng lợi thế cửa ngõ phía nam để phát triển

Ngày 15.8, Đảng bộ phường Phú Thuận (quận 7 cũ), TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM dự chỉ đạo đại hội.

Phường Phú Thuận được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Phú Thuận và một phần phường Phú Mỹ thuộc quận 7 trước đây. Phường Phú Thuận mới có diện tích 10,55 km2, dân số 56.687 người, là nơi có nhiều dự án trọng điểm, bến cảng chiến lược và các tuyến giao thông huyết mạch.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thuận ra mắt nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Châu Xuân Đại Thắng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận; 2 phó bí thư là ông Nguyễn Đăng Thoại và ông Lê Lợi.

Ông Châu Xuân Đại Thắng từng giữ các chức vụ Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 7 (cũ); Phó chủ tịch UBND quận 7 (cũ); quyền Chủ tịch UBND quận 7 (cũ).

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: T.L

Phường Phú Thuận hướng tới đô thị văn minh, hiện đại và số hóa toàn diện

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Phú Thuận xác định mục tiêu phát triển là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng sống người dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng phường văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại của thành phố.

Phường Phú Thuận cũng đặt ra 4 khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ.

Về đột phá trong chuyển đổi số và cải cách hành chính, phường Phú Thuận sẽ triển khai đồng bộ mô hình chính quyền số, áp dụng nền tảng số dùng chung của thành phố, tiến tới loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng giấy tờ trong xử lý thủ tục hành chính. Song song đó, phường xây dựng cơ sở dữ liệu số đồng bộ, tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý dân cư, quản lý đô thị, giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm.

Trong định hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại, phường Phú Thuận tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phân khu, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đặc biệt tại các khu dân cư hiện hữu chưa đồng bộ hạ tầng. Công tác chỉnh trang nhà ven và trên kênh rạch sẽ được triển khai đồng thời với đầu tư các công trình công cộng như cầu dân sinh, mở rộng hẻm, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, xây dựng công viên, điểm tập luyện thể thao. Các giải pháp gia tăng mật độ cây xanh, mở rộng không gian công cộng được gắn với mục tiêu phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Trong phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phường chú trọng công tác phát triển đảng viên gắn với lực lượng nòng cốt tại khu dân cư, chi hội trưởng, ban công tác mặt trận. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đổi mới theo hướng nâng cao kỹ năng số, đạo đức công vụ và năng lực tiếp cận chính sách mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đồng thời phát huy vai trò giám sát của người dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về phát triển dịch vụ - thương mại, phường Phú Thuận khuyến khích thu hút đầu tư xây dựng hệ thống dịch vụ, thương mại, du lịch hiện đại và chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu của cư dân đô thị. Mục tiêu là đưa phường trở thành điểm đến dịch vụ đa chức năng, phục vụ không chỉ người dân địa phương mà cả các khu vực lân cận.

Phú Thuận phải tận dụng tối đa tiềm năng để bứt phá

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng đề nghị phường Phú Thuận trong nhiệm kỳ mới phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế đặc thù: vị trí cửa ngõ phía nam qua cầu Phú Mỹ, quỹ đất đa dạng, di tích lịch sử Gò Ô Môi, địa giới giáp sông Sài Gòn và Đồng Nai, hệ thống cảng thủy nội địa, dịch vụ logistics, vận tải, kho bãi, cùng khả năng phát triển thương mại, y tế, giáo dục và du lịch chất lượng cao.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: T,L

Phường Phú Thuận cần xây dựng Đảng, cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân.

Về kinh tế, phường Phú Thuận phải phát triển ổn định và bền vững, lấy dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, du lịch làm trụ cột; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai; đẩy mạnh mời gọi đầu tư và xã hội hóa các dịch vụ thiết yếu; gắn cải cách hành chính, chuyển đổi số với nâng cao đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng.

Về đô thị, phường Phú Thuận cần ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, chống ngập, mở rộng hẻm, tăng diện tích cây xanh, chuyển hóa đất trống thành công viên, sân chơi; đầu tư trường lớp đúng quy hoạch; giữ vững an ninh trật tự, nâng cao tỷ lệ khám phá án, mở rộng an ninh mạng và hệ thống camera.