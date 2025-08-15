TP.HCM: Chủ tịch UBND quận 1 cũ Lê Đức Thanh làm Bí thư phường Tân Định

Ngày 15.8, Đảng bộ phường Tân Định (quận 1 cũ), TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dự chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phường Tân Định được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Tân Định và một phần phường Đa Kao (quận 1 cũ). Diện tích phường Tân Định mới là 1,23 km², dân số 48.524 người.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định ra mắt nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 27 thành viên. Ông Lê Đức Thanh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định; 2 phó bí thư là bà Dương Thị Hồng Gấm và ông Nguyễn Hải Quân.

Ông Lê Đức Thanh sinh năm 1978, trình độ thạc sĩ luật, cử nhân kinh tế, trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định, ông Thanh từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Chủ tịch UBND quận 2 (cũ), Chủ tịch UBND quận 1 (cũ).

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: T.L

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Tân Định xác định 5 quan điểm phát triển. Đó là tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; đổi mới tư duy lãnh đạo; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của phường Tân Định.

Phường Tân Định xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới sau sắp xếp giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, phường Tân Định xác định 3 chương trình đột phá trong nhiệm kỳ gồm chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị và chăm lo an sinh xã hội.

Về chuyển đổi số, phường sẽ triển khai xây dựng đô thị thông minh gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, phường tổ chức bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn về khoa học công nghệ và công nghệ thông tin để nâng cao kỹ năng thực hiện chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Về chỉnh trang đô thị, phường Tân Định vận động người dân tham gia các công trình Nhà nước và người dân cùng làm, cũng như các công trình do người dân tự đóng góp 100% kinh phí; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, hẻm; sửa chữa các chung cư xuống cấp theo thẩm quyền và phối hợp ngầm hóa hệ thống điện, viễn thông trong khu dân cư.

Về chăm lo an sinh xã hội, phường Tân Định duy trì các chương trình "Tân Định - Chung một tấm lòng" và "Tân Định yêu thương và chia sẻ", đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận định, trong nhiệm kỳ qua, phường Tân Định đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả, chỉ số hài lòng của người dân được nâng cao; kinh tế - thương mại, dịch vụ phát triển; hạ tầng kỹ thuật, giao thông được đầu tư; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững có nhiều tiến bộ, đời sống người dân được cải thiện.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: T.L

Trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Văn Được đề nghị phường Tân Định tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đảng bộ phường cần tập trung phát triển kinh tế gắn với thương mại, dịch vụ; tổ chức, sắp xếp lại hệ thống chợ truyền thống bảo đảm vệ sinh, an toàn, văn minh. Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, cải thiện cảnh quan, hạ tầng, không gian công cộng, đồng thời phát huy giá trị các thiết chế văn hóa, lịch sử.

Phường cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội; giữ vững an ninh, trật tự, quốc phòng, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.