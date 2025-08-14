Xã Bình Hưng ở TP.HCM đặt mục tiêu thành phường

Ngày 14.8, Đảng bộ xã Bình Hưng (thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM cũ) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xã Bình Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Bình Hưng, xã Phong Phú và một phần diện tích, dân số của phường 7, quận 8 cũ. Xã Bình Hưng có tổng diện tích 32,40 km2 và quy mô dân số 184.295 người.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hưng ra mắt nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 29 ủy viên. Ông Phạm Văn Lũy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hưng; 2 phó bí thư là bà Lê Thái Họa Mi và ông Biện Ngọc Toàn.

Ông Phạm Văn Lũy sinh năm 1969, trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ chuyên ngành luật, trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông Lũy từng giữ các chức vụ: quyền Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh và Phó chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh; Phó bí thư Huyện ủy Bình Chánh.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Bình Hưng mới xác định tầm nhìn phát triển theo hướng đô thị sinh thái - thông minh, hiện đại và bền vững. Xã Bình Hưng xác định 5 khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ.

Theo đó, xã Bình Hưng sẽ cải tạo và quy hoạch khu vực dọc tuyến sông Ông Lớn và các bến thuyền nhỏ dọc tuyến sông tại xã, đầu tư phát triển công trình công cộng, không gian xanh, dịch vụ và tiện ích đô thị, đồng thời hình thành hệ thống bến thuyền nhỏ và các tuyến du lịch đường sông, kết nối từ Bình Hưng đến Hưng Long. Góp phần giúp xã khai thác tiềm năng sông nước để phát triển du lịch sinh thái đặc trưng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hưng ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: T.L

Tiếp đó, xã sẽ hình thành các trung tâm kinh doanh dọc đường Nguyễn Văn Linh dựa trên điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Xã Bình Hưng hướng tới hình thành vùng dịch vụ y tế phụ trợ trọng điểm; phát triển mô hình quản trị đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số, tích hợp quản lý hạ tầng, dân cư, dịch vụ công; kết nối và giải quyết phản hồi của người dân qua hệ thống trực tuyến.

Đặc biệt, xã sẽ xây dựng đề án nhằm thực hiện đưa xã Bình Hưng thành phường Bình Hưng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị xã Bình Hưng, trong giai đoạn phát triển mới, cần tập trung xây dựng Đảng và hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, xã Bình Hưng cần phát triển kinh tế bền vững theo hướng kinh tế xanh - kinh tế số, với mục tiêu nâng cao đời sống của người dân.

"Xã Bình Hưng có vai trò kết nối trung tâm thành phố với đô thị vệ tinh phía nam thành phố, do đó, xã cần quan tâm, tận dụng vị trí giáp các vùng kinh tế trọng điểm để phát triển dịch vụ, thương mại giá trị cao. Nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương nâng tầm lên, thu hút đầu tư của doanh nghiệp lớn, tạo điều kiện các hộ kinh doanh nhỏ và vừa khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế tư nhân địa phương", ông Lộc nói.

Theo ông Lộc, xã Bình Hưng thực hiện tốt Nghị quyết 69 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đồng nghĩa với với việc Đảng bộ xã thực hiện tiến trình dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.

Đảng bộ xã cần nhấn mạnh phát triển kinh tế hạ tầng gắn liền với hạ tầng đô thị đồng bộ, phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường… Xã cần hoàn thiện các tiêu chí với lộ trình khẩn trương nhưng chắc chắn, rõ ràng, chặt chẽ để Bình Hưng sớm trở thành phường như dự thảo nghị quyết đại hội đề ra.