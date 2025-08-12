Thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP.HCM, chỉ định nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 12.8, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM về thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP.HCM; quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM về chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh đó, công bố quyết định của Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM về thành lập và chỉ định nhân sự cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gồm 12 thành viên, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 thành viên.

Trong đó, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm Bí thư Đảng ủy. Ông Ngô Minh Hải, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn làm Phó bí thư Đảng ủy.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 thành viên, ông Ngô Minh Hải làm Chủ nhiệm. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm Phó chủ nhiệm.

Trao quyết định Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: A.H

Ngoài ra, Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng công bố quyết định thành lập và chỉ định nhân sự các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc theo ban chuyên môn tham mưu giúp việc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Cụ thể, thành lập Chi bộ Văn phòng và chỉ định ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm Bí thư Chi bộ.

Thành lập Chi bộ Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, chỉ định bà Lê Thị Hoa, Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm Bí thư Chi bộ.

Thành lập Chi bộ Ban Tổ chức, kiểm tra, chỉ định ông Phan Hồng Ân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làm Bí thư Chi bộ.

Thành lập Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo, chỉ định ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, làm Bí thư Chi bộ.

Thành lập Chi bộ Ban Công tác xã hội và chỉ định bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm Bí thư Chi bộ.

Thành lập Đảng bộ bộ phận Ban Công tác Công đoàn. Trong đó, ông Bùi Thanh Nhân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM làm Bí thư. Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM làm Phó bí thư.

Thành lập Đảng bộ bộ phận Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi. Trong đó, ông Ngô Minh Hải làm Bí thư, bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn, làm Phó bí thư.

Thành lập Đảng bộ bộ phận Ban Công tác phụ nữ. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM làm Bí thư. Bà Trịnh Thị Thanh, Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM làm Phó bí thư.

Thành lập Chi bộ Ban Công tác cựu chiến binh. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM làm Bí thư. Ông Hoàng Văn Nghĩa, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM làm Phó bí thư.