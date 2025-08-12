Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Ông Nguyễn Trí Dũng làm Bí thư phường Gò Vấp

Sỹ Đông
Sỹ Đông
12/08/2025 12:08 GMT+7

Ông Nguyễn Trí Dũng, 52 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Gò Vấp, địa bàn có hơn 110.000 dân.

Sáng 12.8, Đảng bộ phường Gò Vấp, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Phường Gò Vấp được thành lập từ sáp nhập phường 10 và phường 17 của quận Gò Vấp cũ, diện tích 2,8 km² và dân số trên 110.000 người. Trên địa bàn phường 47 khu phố, 6 trường học, 11 cơ sở tôn giáo.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Gò Vấp xác định các công trình trọng điểm gồm: nâng cấp, mở rộng tuyến đường D3; nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Thọ (đoạn từ đường Lê Văn Thọ đến Nguyễn Oanh); nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè 5 tuyến đường, hẻm.

TP.HCM: Ông Nguyễn Trí Dũng làm Bí thư phường Gò Vấp - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, phường cũng sẽ tập trung xây dựng "Tuyến đường kinh tế số" đường Quang Trung, đường Nguyễn Văn Lượng, đường Phan Văn Trị, tuyến đường D3; sửa chữa, xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa, tình thương; xây dựng mới 1 trường tiểu học.

Địa phương cũng chọn 2 chương trình trọng điểm gồm: chương trình giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

TP.HCM: Ông Nguyễn Trí Dũng làm Bí thư phường Gò Vấp - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trí Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Gò Vấp

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gò Vấp gồm 27 ủy viên ra mắt đại hội. Ông Nguyễn Trí Dũng làm Bí thư Đảng ủy phường, 2 phó bí thư là ông Phùng Kiên Giang (Phó bí thư thường trực) và bà Nguyễn Thị Đoan Trang (Chủ tịch UBND phường).

Ông Nguyễn Trí Dũng, 52 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, ông Dũng từng giữ các chức vụ Phó bí thư thường trực Quận ủy Gò Vấp, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị phường Gò Vấp tập trung cho công tác xây dựng Đảng, nhất là trong giai đoạn đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. "Yếu tố cốt lõi hàng đầu là giữ vững và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ", ông Cường lưu ý.

TP.HCM: Ông Nguyễn Trí Dũng làm Bí thư phường Gò Vấp - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo đại hội

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai hiệu quả việc đánh giá công việc theo vị trí việc làm; xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Ông Cường cũng đề nghị phường Gò Vấp quan tâm phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ theo thế mạnh của địa phương, xây dựng đô thị bền vững, tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển đô thị, nâng cấp các tuyến đường, hẻm, công trình dân sinh…

Địa chỉ liên hệ phường Gò Vấp

Trụ sở UBND phường Gò Vấp: 332 Quang Trung, phường Gò Vấp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Vấp: 332 Quang Trung, đường dây nóng: 028.38941929.

Công an phường Gò Vấp: 338 Quang Trung, phường Gò Vấp.

Khám phá thêm chủ đề

