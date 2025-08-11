Phó chủ tịch TP.Thủ Đức cũ Mai Hữu Quyết làm Bí thư phường Thủ Đức

Sáng 11.8, Đảng bộ phường Thủ Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cùng 233 đại biểu đại diện cho 3.031 đảng viên trên địa bàn.

Tại đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ phường Thủ Đức gồm 31 ủy viên ra mắt đại hội. Ông Mai Hữu Quyết làm Bí thư Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Hồng Thảo và bà Nguyễn Thị Mai Trinh cùng làm Phó bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức.

Đảng bộ phường Thủ Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào sáng 11.8 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Mai Hữu Quyết sinh năm 1984, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ chuyên môn: thạc sĩ Luật, cử nhân Kinh tế, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị. Ông Mai Hữu Quyết từng làm Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Thủ Đức đặt mục tiêu tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Quản lý chặt chẽ quy hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển các khu chức năng; chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu bền vững, nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh, hướng đến xây dựng Thủ Đức nghĩa tình, vươn mình, phát triển.



Ông Mai Hữu Quyết, Phó chủ tịch TP.Thủ Đức cũ được chỉ định làm Bí thư phường Thủ Đức ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Về phát triển đô thị thông minh và hiện đại hóa hạ tầng, phường dự kiến tái thiết khu vực cảng Trường Thọ theo hướng hình thành khu đô thị thông minh. Phát triển khu đô thị hỗn hợp gắn với trung tâm hành chính, văn hóa, dịch vụ và bến tàu khách du lịch; tăng cường kết nối với bán đảo Thanh Đa hình thành cụm đô thị sinh thái văn minh, hiện đại.

Phường đề xuất điều chỉnh quy hoạch phù hợp khu biệt thự làng đại học, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý kiến trúc đô thị hiện đại dọc tuyến Vành đai 2. Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh phong trào hiến đất, mở đường, mở rộng các tuyến hẻm liên thông dưới 3 m trên địa bàn.

Phường Thủ Đức đưa bản đồ số 3D vào phục vụ đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Xây dựng phường Thủ Đức nghĩa tình, vươn mình phát triển

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Đảng bộ phường Thủ Đức cho đại hội. Các văn kiện được xây dựng với tinh thần đổi mới, cầu thị, báo cáo chính trị phản ánh rõ ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của phường trong nhiệm kỳ mới.

Ông Đặng Minh Thông đề nghị, nhiệm kỳ mới, phường tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, đô thị thông minh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Phường Thủ Đức cần tập trung chăm lo, phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, xây dựng cộng đồng dân cư nghĩa tình; nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông chỉ đạo tại đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phó bí thư Thành ủy đề nghị phường tập trung triển khai và phối hợp triển khai các dự án mà phường dự kiến đưa vào nghị quyết cũng như tập trung thu hút các dự án đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, phục vụ người dân trên địa bàn phường.

"Trước hết, phường cần quản lý chặt chẽ về quy hoạch đất đai để phát triển bền vững, triển khai hiệu quả các dự án. Quá trình phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, trật tự mỹ quan đô thị, phối hợp và triển khai chống ngập và thoát nước đô thị để bảo đảm phát triển bền vững", ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông cũng giao phường Thủ Đức bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phường cần chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển của phường cho phù hợp quy hoạch chung của thành phố, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thủ Đức ra mắt đại hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG