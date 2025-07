Phường Thủ Đức và 11 phường mới: Những địa danh gắn bó với người dân TP.HCM

Tại phường An Khánh mới được sáp nhập phường An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần phường An Phú rộng hơn 15,3 km², dân số hơn 73.000 người, Công viên bờ sông Sài Gòn có "view chụp ảnh triệu đô" hướng về trung tâm TP.HCM