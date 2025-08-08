TP.HCM: Bí thư quận 10 cũ được chỉ định làm Bí thư phường Diên Hồng

Chiều 8.8, Đảng bộ phường Diên Hồng (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng nguyên Bí thư Quận ủy quận 10 cũ qua các thời kỳ và 203 đại biểu - đại diện cho hơn 2.600 đảng viên về dự đại hội.

Phường Diên Hồng được bao bọc bởi các tuyến đường chính: đường Thành Thái, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt và đường Bắc Hải, có điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông, thương mại - dịch vụ và kết nối liên vùng. Trên địa bàn phường tập trung nhiều cao ốc, chung cư, cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế và đơn vị sự nghiệp - tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, năng động, giàu tiềm năng.

Đảng bộ phường Diên Hồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào chiều 8.8 ẢNH: TUẤN KIỆT

Là phường có tỷ trọng thương mại - dịch vụ cao trong cơ cấu kinh tế, phường Diên Hồng đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển toàn diện, từ chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh đến hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo ông Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, nguồn lực lớn nhất để phường phát triển là truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của quận 10 cũ. Tinh thần phục vụ nhân dân, lấy nhân dân làm gốc đã ăn sâu trong tư duy lãnh đạo các cấp suốt nhiều năm qua và giờ đây tiếp tục phát huy tại phường mới.

Ông Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng ẢNH: V.P

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Diên Hồng xác định tiếp tục phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, lấy người dân làm trung tâm, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, phấn đấu xây dựng phường trở thành phường đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng gồm 33 ủy viên ra mắt đại hội. Ông Lê Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Huy Chiến và ông Nguyễn Trường Sơn cùng làm Phó bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng chụp ảnh ra mắt cùng đại biểu khách mời ẢNH: TUẤN KIỆT

Ông Lê Văn Minh, sinh năm 1976 tại TP.HCM; có trình độ cử nhân triết học, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, ông Minh từng trải qua các chức vụ: Bí thư quận 10 cũ, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Phó bí thư huyện Bình Chánh.

Tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân tại phường Diên Hồng

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân 3 phường trước hợp nhất.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đề nghị Đảng bộ phường Diên Hồng nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất.

Ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, phường tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Với những lợi thế về vị trí địa lý, thương mại dịch vụ, phường cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chỉ đạo tại đại hội ẢNH: TUẤN KIỆT

"23 chỉ tiêu cơ bản mà Ban Chấp hành Đảng bộ phường trình tại đại hội là yếu tố then chốt để Đảng bộ phường tiếp tục vững bước, khẳng định vị thế trung tâm của mình, đồng thời, khẳng định tính hiệu quả của mô hình mới", ông Dinh đánh giá.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đề nghị phường quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục. Đặc biệt, phường cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Phường cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Dinh yêu cầu phường Diên Hồng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và giữ vững quốc phòng, an ninh trật tự.