TP.HCM: Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là động lực nâng tầm phường An Khánh

Sáng 8.8, Đảng bộ phường An Khánh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Võ Ngọc Quốc Thuận, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thọ Truyền cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 233 đại biểu.



Phát biểu khai mạc đại hội, ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, cho biết đại hội có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tổ chức bộ máy của phường An Khánh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập địa giới hành chính và tổ chức lại các đơn vị hành chính.

Đảng bộ phường An Khánh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào sáng 8.8 ẢNH: DIỆU MI

Sớm đưa trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành

Theo ông Hoàng Tùng, phường An Khánh có điều kiện rất lớn để trở thành đô thị kiểu mẫu về mô hình phường đô thị thông minh, vận hành trên nền tảng chính quyền số - công dân số - kinh tế số, phát triển nhanh - bền vững. Theo đó, phường tập trung hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm và lấy chuyển đổi số và khoa học - công nghệ làm nền tảng phát triển.



Phường An Khánh đặt nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030 là hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm. Trong đó, quan trọng nhất là xây dựng và vận hành thành công trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, trụ sở ở khu đô thị mới Thủ Thiêm là nhiệm vụ then chốt, tạo động lực bứt phá nâng tầm vị thế phường An Khánh trong chuỗi đô thị - tài chính của TP.HCM và vùng Đông Nam bộ.

Ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh ẢNH: DIỆU MI

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường An Khánh quyết tâm huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ và hỗ trợ của TP.HCM và Trung ương để sớm đưa trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành hiệu quả, lan tỏa động lực phát triển cho TP.HCM.

Cùng với định hướng phát triển đô thị hiện đại, đại hội tập trung thảo luận, cho ý kiến để bảo tồn, tôn tạo và kết nối không gian văn hoá, lịch sử của vùng đất Thủ Thiêm như: đình thần An Khánh, nhà thờ Thủ Thiêm, dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm… Đây là nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống, tín ngưỡng, tôn vinh công lao, thể hiện lòng biết ơn đối với tiền nhân - những người đã mở đất, khai phá và tạo dựng vùng đất Thủ Thiêm.

Phát động đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ tại đại hội ẢNH: DIỆU MI

Đồng thời, phường tập trung phát triển chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, hoàn thiện kết nối hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian công cộng ven sông, hình thành hành lang cảnh quan - văn hóa ven sông - trên bến dưới thuyền, gắn với các tuyến đi bộ, xe đạp và bến thuỷ... Từ đó kết nối các điểm di sản với quảng trường trung tâm với không gian công cộng của trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, trụ sở ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đại hội đã đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu gắn với 5 đột phá và 5 công trình trọng điểm, trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 10,7%, phấn đấu 100% khu phố đạt tiêu chí "khu phố thông minh"; mỗi khu phố có ít nhất 1 điểm sinh hoạt cộng đồng kết hợp công viên cây xanh gắn với.

Khai thác tối đa tiềm năng phường An Khánh để phát triển

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các phường - nay là phường An Khánh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ tới, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Đảng bộ phường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết; xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: DIỆU MI

"Phường An Khánh có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, thương mại, dịch vụ. Cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế đó để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao", Phó chủ tịch Nguyễn Lộc Hà yêu cầu.

Ông Nguyễn Lộc Hà đồng thời đề nghị phường An Khánh quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Phường cần rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp. Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, phường cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tăng cường xây dựng Đảng và bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh gồm 30 ủy viên ra mắt đại hội. Ông Hoàng Tùng làm Bí thư Đảng ủy, 2 phó bí thư Đảng ủy gồm bà Hoàng Thị Em và ông Nguyễn Thành Trung.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh ra mắt đại hội ẢNH: DIỆU MI

Sau cùng, đại hội đã thông qua dự thảo nghị quyết đại hội làm cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh nhiệm kỳ 2025 - 2030 xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đi vào thực tiễn.

