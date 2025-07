Tên phường xã mới sáp nhập ở TP.HCM: Phường An Khánh có phố nhà giàu Thảo Điền

Phường An Khánh hình thành trên cơ sở sáp nhập phường An Khánh, phường An Lợi Đông, phường Thảo Điền, phường Thủ Thiêm và 1 phần của phường An Phú của TP.Thủ Đức cũ.

Sau sắp xếp, phường mới có diện tích 15,33 km2 và quy mô dân số 76.967 người. Trụ sở phường đặt tại 10 đường D2 (UBND phường Thủ Thiêm cũ). Trung tâm phục vụ hành chính công ở 171/1 Lương Định Của. Trụ sở công an ở 27 Lương Định Của.

Nhận xét về việc sáp nhập các phường để hình thành phường An Khánh mới, anh Giáp (31 tuổi, ở đường Lương Định Của) bày tỏ sự đồng tình.

"Sau sáp nhập, tôi tin phường sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần thúc đẩy cả TP.HCM đi lên. Nơi đây có tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế với các khu nhà ở cao cấp, tòa nhà văn phòng hiện đại và hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ", anh Giáp nói

"Giao lộ" bản sắc truyền thống và đô thị toàn cầu

Không đơn thuần là "phép cộng" hành chính, phường An Khánh sau sáp nhập là bức tranh tổng hòa từ những mảnh ghép mang cá tính riêng biệt.

Nơi đây hội tụ nhiều bản sắc đô thị: từ Thảo Điền "phố nhà giàu" thu hút cộng đồng quốc tế; Thủ Thiêm trung tâm tài chính quốc tế đang hình thành; đến những khu chợ truyền thống, ngôi chùa cổ kính, khu dân cư lâu đời... Tất cả tạo nên một đô thị đa dạng, năng động, xứng tầm là một trong những khu vực phát triển mạnh mẽ bậc nhất TP.HCM.

Phường Thảo Điền (cũ) nay thuộc phường An Khánh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ trung tâm thành phố, chúng tôi đi theo hướng đường Điện Biên Phủ rồi băng qua cầu Sài Gòn, khung cảnh hiện đại mở ra với những tòa tháp văn phòng, khu dân cư cao cấp đan xen bên sông Sài Gòn uốn lượn.

Xa xa, giữa làn xe hối hả trên đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội cũ), hiện lên mái ngói đỏ cam đặc trưng của Pháp viện Minh Đăng Quang; ngôi chùa rộng gần 4 ha, nổi bật với 4 bảo tháp cao vút ở 4 góc, chánh điện nằm giữa khuôn viên uy nghi.

Từng là một ngôi tịnh xá nhỏ ẩn mình trong rừng bạch đàn, Pháp viện Minh Đăng Quang nay đã trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh đặc sắc.

Năm 2019, Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã xác lập 4 kỷ lục tại Pháp viện gồm: ngôi tịnh xá có 4 bảo tháp lớn nhất Việt Nam; bảo tháp bằng gỗ thờ Phật trong chánh điện lớn nhất; nơi tổ chức đại lễ kỷ niệm 60 năm Đức tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng lớn nhất và nơi diễn ra lễ khất thực cổ Phật lớn nhất.

Công viên bờ sông Sài Gòn còn được biết đến với tên gọi công viên hoa hướng dương, thu hút du khách ẢNH: PHAN DIỆP

Từ đây, chỉ mất ít phút di chuyển, chúng tôi đến Thảo Điền, khu phố ven sông mang danh "phố nhà giàu" của TP.HCM. Với các tuyến đường nhỏ yên bình rợp bóng cây xanh, nhiều căn biệt thự kiểu Pháp đan xen với các bán bar, spa hoạt động đến tận khuya.

Đêm xuống, phường An Khánh mới rực sáng như một thành phố thu nhỏ, nơi mà người ta không cần đi xa để tìm thấy tiện nghi, sang trọng và cả hơi thở quốc tế.

Thảo Điền được Time Out xếp hạng thứ 16 trong danh sách 38 khu phố thú vị nhất thế giới. Cũng tại khu vực này, quán ăn Mặn Mòi được Michelin vinh danh 2 năm liên tiếp.

Rời Thảo Điền, chúng tôi hướng về khu đô thị Sala, một phần không thể thiếu trong diện mạo mới của phường An Khánh sau sáp nhập.

Cụm công trình tôn giáo Dòng mến thánh giá Thủ Thiêm còn nguyên nét kiến trúc thời Pháp được giữ lại khi xây khu đô thị mới Thủ Thiêm ẢNH: NHẬT THỊNH

Những đại lộ rộng rãi, công trình kiến trúc đẳng cấp, cùng công viên bờ sông Sài Gòn, tạo nên một không gian sống lý tưởng. Từ công viên này, nhìn thẳng về trung tâm thành phố, chúng ta sẽ bắt gặp "view chụp ảnh triệu đô" đang dần trở thành biểu tượng mới của giới trẻ.

Phường An Khánh sau sáp nhập không mất đi nét truyền thống, nơi đây vẫn còn đó đình thần An Khánh, nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm…, những chứng tích trăm tuổi như "chiếc neo" văn hóa, gắn bó với ký ức, đời sống tín ngưỡng của cư dân.

Thực hiện chủ trương của Trung ương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, TP.HCM có 167 phường, xã và đặc khu Côn Đảo. Các phường, xã sáp nhập mới hoạt động từ ngày 1.7. Cùng với đó, cấp hành chính quận, huyện cũng kết thúc hoạt động. Báo Thanh Niên điểm lại những phường, xã mới mang tính đặc trưng, biểu tượng của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - TP.HCM, những tên gọi đã in sâu vào ký ức nhiều thế hệ thị dân.

Vùng đất chiến lược mới sau sáp nhập

Một trong những lợi thế nổi bật của phường An Khánh là hệ thống giao thông huyết mạch. Các trục đường "xương sống" như Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Trần Não, Lương Định Của hay đại lộ vòng cung Trần Bạch Đằng... giúp việc kết nối giữa các khu vực trở nên dễ dàng.

Hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son không chỉ rút ngắn khoảng cách đến trung tâm mà còn là trục xương sống đưa phường An Khánh vào dòng chảy phát triển nhanh của TP.HCM.

Phường An Khánh (cũ) nhìn từ trên cao ẢNH: UYỂN NHI

Về dài hạn, bán đảo Thủ Thiêm nay thuộc phường An Khánh mới đã được quy hoạch trở thành một phần của Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, cùng với quận 1 (cũ).

Theo đề án gửi Chính phủ của UBND TP.HCM, trung tâm này rộng 783 ha, bao gồm cả mặt đất và mặt sông. Giai đoạn đầu sẽ tập trung vào khu lõi rộng 9,2 ha, nơi đặt trụ sở các cơ quan tài chính, giám sát và tài phán chuyên biệt, hướng đến xây dựng TP.HCM thành điểm đến đầu tư - tài chính hàng đầu khu vực.

Khu Thủ Thiêm (phường An Khánh) được quy hoạch trở thành một phần của Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, cùng với quận 1 (cũ) ẢNH: NHẬT THỊNH

Phường An Khánh sau sáp nhập là bản hòa âm giữa nhịp sống quốc tế, văn hóa bản địa và tầm nhìn đô thị đẳng cấp.