Trụ sở công an, UBND, bản đồ, lãnh đạo 12 phường ở Thủ Đức sau sáp nhập

Sáp nhập đơn vị hành chính ở TP.HCM từ ngày 1.7, khu vực TP.Thủ Đức cũ từ 34 phường chia tách còn 12 phường mới. Lần lượt là phường Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Bình Trưng và Cát Lái.

Thông tin phường Thủ Đức và 11 phường mới của TP.HCM sau sáp nhập

1.

hình thành trên cơ sở sáp nhập đơn vị hành chính các phường: Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và 1 phần phường Linh Đông của TP.Thủ Đức cũ.

Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới ở UBND phường Hiệp Bình Chánh cũ (2 đường số 5, phường Hiệp Bình, TP.HCM).

Trung tâm phục vụ hành chính công ở 721 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình. Trụ sở công an ở 46 Lý Tế Xuyên.

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình: ông Vũ Anh Tuấn. Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình: ông Võ Thanh Bình.

2.

hình thành trên cơ sở sáp nhập đơn vị hành chính các phường: Linh Chiểu, Bình Thọ, Trường Thọ, 1 phần phường Linh Đông và 1 phần diện tích phường Linh Tây.

Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới ở UBND phường Bình Thọ cũ (17 đường Chân Lý, phường Thủ Đức, TP.HCM).

Trung tâm phục vụ hành chính công ở 2 Nguyễn Công Trứ, phường Thủ Đức.

Trụ sở công an ở 371 Đoàn Kết.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức: ông Mai Hữu Quyết. Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình: bà Nguyễn Thị Mai Trinh.

3. Phường Tam Bình hình thành trên cơ sở nhập 3 phường: Bình Chiểu, Tam Bình và Tam Phú.

Trụ sở làm việc phường mới ở UBND phường Bình Chiểu cũ (934 Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, TP.HCM).

Trung tâm phục vụ hành chính công ở 707 Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình.

Trụ sở công an ở 934 Tỉnh lộ 43.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình: bà Nguyễn Trần Phượng Trân. Chủ tịch UBND phường Tam Bình: ông Nguyễn Minh Điền.

4. Phường Linh Xuân hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Linh Trung, phường Linh Xuân và 1 phần phường Linh Tây.

Trụ sở làm việc mới ở UBND phường Linh Xuân cũ (81 Hoàng Cầm, phường Linh Xuân, TP.HCM).

Trung tâm phục vụ hành chính công ở 1262 Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân.

Trụ sở công an ở 49 Hoàng Cầm.

Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân: bà Nguyễn Thị Bé Hai. Chủ tịch UBND phường Linh Xuân: bà Nguyễn Thị Kim Cúc.

5. Phường Tăng Nhơn Phú hình thành trên cơ sở sáp nhập 5 phường: Hiệp Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và 1 phần phường Long Thạnh Mỹ.

Trụ sở làm việc mới ở UBND phường Tăng Nhơn Phú A cũ (29 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM).

Trung tâm phục vụ hành chính công ở 29 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú.

Trụ sở công an ở 185 Đình Phong Phú.

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú: ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng. Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú: bà Cao Thị Ngọc Châu.

6. Phường Long Bình hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Long Bình và 1 phần phường Long Thạnh Mỹ.

Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới ở UBND phường Long Thạnh Mỹ cũ (325 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình, TP.HCM).

Trung tâm phục vụ hành chính công ở 325 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình.

Trụ sở công an ở 325 Nguyễn Văn Tăng.

Bí thư Đảng ủy phường Long Bình: ông Trần Hữu Phước. Chủ tịch UBND phường Long Bình: bà Nguyễn Hồng Điệp.

7. Phường Long Phước hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Long Phước và phường Trường Thạnh.

Trụ sở làm việc mới ở UBND phường Long Phước cũ (239 khu phố Long Thuận, phường Long Phước, TP.HCM).

Trung tâm phục vụ hành chính công ở 239 khu phố Long Thuận, phường Long Phước.

Trụ sở công an ở 34 Ích Thạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Long Phước: ông Lê Minh Khoa. Chủ tịch UBND phường Long Phước: ông Lưu Trọng Nghĩa.

8. Phường Long Trường hình thành sau khi sáp nhập phường Long Trường và phường Phú Hữu.

Trụ sở làm việc mới ở UBND phường Long Trường cũ (1341 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP.HCM).

Trung tâm phục vụ hành chính công ở 893 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường.

Trụ sở công an ở 893/1 Nguyễn Duy Trinh

Bí thư Đảng ủy phường Long Trường: ông Kiều Ngọc Vũ. Chủ tịch UBND phường Long Trường: ông Lê Ngọc Dũng.

9. Phường Cát Lái hình thành sau khi sáp nhập 2 phường: Cát Lái và Thạnh Mỹ Lợi.

Trụ sở làm việc mới ở UBND phường Thạnh Mỹ Lợi cũ (560 Trương Gia Mô, phường Cát Lát, TP.HCM).

Trung tâm phục vụ hành chính công ở 441A Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái.

Trụ sở công an ở 480 Nguyễn Thị Định.

Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái: ông Đỗ Anh Khang; Chủ tịch UBND phường Cát Lái: ông Võ Tấn Quan.

10. Phường Bình Trưng hình thành sau khi sáp nhập 3 phường: Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây và 1 phần phường An Phú.

Trụ sở làm việc mới ở UBND phường Bình Trưng Đông cũ (8 Hồ Thị Nhung, khu phố 4, phường Bình Trưng, TP.HCM).

Trung tâm phục vụ hành chính công ở 8 Hồ Thị Nhung, phường Bình Trưng.

Trụ sở công an ở 193 - 195 Nguyễn Duy Trinh.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng: ông Trần Quốc Trung. Chủ tịch UBND phường Bình Trưng: ông Nguyễn Chí Thanh.

11. Phường Phước Long hình thành sau khi sáp nhập 3 phường: Phước Bình, Phước Long A và Phước Long B.

Trụ sở làm việc mới ở UBND phường Phước Long B cũ (183 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TP.HCM).

Trung tâm phục vụ hành chính công ở 616 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long.

Trụ sở công an ở 616 Đỗ Xuân Hợp.

Bí thư Đảng ủy phường Phước Long: ông Phạm Hoài Minh Tân. Chủ tịch UBND phường Phước Long: ông Hà Tuấn Anh.

12. Phường An Khánh hình thành sau khi sáp nhập 4 phường: An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và 1 phần phường An Phú.