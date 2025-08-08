Ông Hoàng Minh Tuấn Anh làm Bí thư phường có khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Sáng 8.8, Đảng bộ phường Tân Hưng (TP.HCM) tổ chức đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho hơn 3.040 đảng viên thuộc đảng bộ. Đến dự có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Phường Tân Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường Tân Hưng, Tân Quy, Tân Kiểng, Tân Phong của quận 7 cũ.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hưng ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông Hoàng Minh Tuấn Anh làm Bí thư Đảng ủy, 2 phó bí thư gồm ông Nguyễn Văn Tuyền và ông Nguyễn Đức Trí.

Ông Hoàng Minh Tuấn Anh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: NGUYỄN ANH

Báo cáo chính trị trình đại hội 18 chỉ tiêu cụ thể cho 5 năm tới. Cụ thể, nhóm chỉ tiêu về kinh tế xác định tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm trên 10,8%; số lượng doanh nghiệp tăng bình quân mỗi năm từ 5%; có 27 doanh nghiệp hoạt động/1.000 dân.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng năm đạt từ 95% trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước được giao hằng năm đạt 100% so với dự toán và thu ngân sách bình quân tăng 5%/năm.

Về đô thị, phường Tân Hưng tập trung thực hiện ngay trong năm 2025 phương án chỉnh trang đô thị nhà ở ven và trên kênh rạch; chú trọng hoàn chỉnh chỉnh trang đô thị khu vực cảng sông Ông Lớn và ao Song Tân; đầu tư nâng cấp, mở rộng 30 tuyến hẻm, đầu tư hoàn chỉnh 1 cầu dân sinh và 2 cầu theo quy hoạch.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hưng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: NGUYỄN ANH

Về nhóm chỉ tiêu về xã hội, 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường; duy trì đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học; xây dựng mới ít nhất 3 trường học; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%.

Về nhóm chỉ tiêu công tác xây dựng đảng, vận động nhân dân, phường Tân Hưng đặt mục tiêu từ 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên; thành lập 5 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập…

Phát triển đô thị sinh thái, đa chức năng

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng đề nghị Đảng bộ phường Tân Hưng tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính trị, đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện mô hình quản trị phường mới.

Bên cạnh đó, phường cần tận dụng, phát huy các lợi thế, tiềm năng để thu hút đầu tư, hình thành khu đô thị sinh thái và đa chức năng gồm trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học, công nghiệp sạch, văn hóa giáo dục, y tế, nghỉ ngơi, giải trí và dân cư chất lượng cao.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: NGUYỄN ANH

Sau sáp nhập, trung tâm của khu đô thị Phú Mỹ Hưng nằm ở phường Tân Hưng. Bà Hằng lưu ý phường phải chú trọng việc tái cấu trúc không gian phát triển, hình thành các vùng đô thị năng động sáng tạo, định hướng phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới, kiểu mẫu tạo môi trường sống văn minh, hiện đại.

Ngay trong năm 2025, phường vào cuộc triển khai ngay các đề án chỉnh trang, phát triển đô thị, xóa nhà ven kênh rạch, tạo quỹ đất cho phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư, chú trọng hoàn thành chỉnh trang đô thị khu vực cảng sông Ông Lớn và ao Song Tân.

Trong đó, làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ đạt được sự đồng thuận cao, tạo lập các quỹ đất phục vụ nhu cầu phát triển nhà ở xã hội gắn với đề án tạo việc làm, tái định cư tại chỗ cho người dân chịu ảnh hưởng.

Các đại biểu tham dự đại hội đọc văn kiện, báo cáo trên máy tính bảng, điểm danh tự động qua hệ thống camera ẢNH: NGUYỄN ANH

Đặc biệt, bà Hằng đề nghị phường ưu tiên phát triển ngành dịch vụ - du lịch trên cơ sở các tiện ích hiện hữu như các trung tâm hội nghị, triển lãm, trung tâm chăm sóc y tế, trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí; lợi thế sông rạch, các công viên dọc bờ sông.

Định hướng phát triển hệ thống cơ sở giáo dục chất lượng cao, hình thành đô thị tri thức của khu vực phía nam thành phố; phát triển kinh tế gắn liền với văn hóa - xã hội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau; chăm lo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.