Ông Nguyễn Văn Lợi: 'Đoàn ĐBQH TP.HCM hợp nhất là hiện thân của tầm vóc mới'

Sáng 8.8, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 – 6.1.2026) và Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Dự lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội khóa VIII.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM cùng các đại biểu Quốc hội TP.HCM qua các thời kỳ.

Chặng đường 80 năm, Quốc hội Việt Nam để lại những dấu son chói lọi

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM Nguyễn Văn Lợi ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Trải qua gần 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử. Từ buổi đầu gian khó dựng nước, giữ nước, cho đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam.

Những thành tựu to lớn cùng với truyền thống quý báu của chặng đường vẻ vang 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến định, luật định.

Năm 2025 sẽ đi vào lịch sử như một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, 3 Đoàn ĐBQH TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức được hợp nhất thành Đoàn ĐBQH TP.HCM.

Đoàn ĐBQH TP.HCM không chỉ là đại diện của 3 địa phương, mà là hiện thân của một tầm vóc mới - một Đoàn ĐBQH gắn bó hơn với nhân dân, bao quát hơn về lợi ích vùng, sâu sát hơn với thực tiễn, và mạnh mẽ hơn về tầm ảnh hưởng quốc gia.

Đây cũng là đòi hỏi cấp thiết để chúng ta phải đổi mới cách làm việc, nâng cao năng lực đại diện, cải tiến phương thức tiếp xúc cử tri, tổ chức giám sát và phản biện chính sách - để tiếng nói của nhân dân không chỉ vang lên ở địa phương, mà được khẳng định trong nghị trường quốc gia, trên trường quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, chặng đường 80 năm qua của Quốc hội Việt Nam đã để lại những dấu son chói lọi. Đoàn ĐBQH TP.HCM tự hào là một thành viên tích cực trong hành trình vẻ vang đó. Những thành tựu của nhiệm kỳ qua sẽ là hành trang quý báu để đoàn tiếp tục vững bước trên chặng đường mới.

Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM thông tin một số nhiệm vụ, công việc trọng tâm trong thời gian tới của đoàn. Đồng thời tin tưởng rằng, với ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần phụng sự nhân dân sẽ tiếp tục được các thế hệ ĐBQH kế thừa và thắp sáng. Mỗi ĐBQH, dù ở Trung ương hay địa phương, luôn ý thức mình là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

"Thế hệ đi trước đã truyền cho chúng ta bài học về lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân. Thế hệ chúng ta hôm nay có trách nhiệm viết tiếp trang sử vẻ vang bằng trí tuệ, hành động, đóng góp thật cụ thể, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, để thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu vươn xa trong kỷ nguyên mới", Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM khẳng định.

Đầu mối kiến tạo thể chế, cầu nối niềm tin

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM mong muốn Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần, trách nhiệm và uy tín của đoàn, là đầu mối kiến tạo thể chế, cầu nối niềm tin, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển nhanh và bền vững.

"Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử, chúng ta càng thấm thía giá trị cốt lõi của dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, trách nhiệm; càng nhận rõ sứ mệnh phục vụ nhân dân của người đại biểu dân cử", ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh và cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đặt trọn niềm tin vào Đoàn ĐBQH TP.HCM với tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên trì đổi mới, kiến tạo thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn để đưa thành phố vượt khó khăn, thách thức, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững vì cả nước, cùng cả nước.

Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội nhất mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước sáp nhập trong việc tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, các luật và nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp Quốc hội khóa XV, góp phần đưa các quy định của luật và nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội cho cả ba địa phương trước ngày 1.7.

Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, tri ân và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhiệt huyết, bản lĩnh, trí tuệ của các ĐBQH các nhiệm kỳ. Sự đóng góp của các đồng chí, các ĐBQH trong đó có nhiều đồng chí vừa là ĐBQH, vừa là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các địa phương, đã góp phần viết nên lịch sử vẻ vang 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Đối với Đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của một Đoàn ĐBQH có số lượng đại biểu Quốc hội lớn, có nhiều đóng góp, chủ động, tích cực, sáng tạo vào hoạt động của Quốc hội và quá trình phát triển của TP.HCM; tích cực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật, góp phần vào những kết quả chung của Quốc hội.

Cũng tại buổi lễ, Báo Thanh Niên vinh dự là một trong 44 tập thể được UBND TP.HCM trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.