Chính trị Chung dòng máu Lạc Hồng

Trình Quốc hội sửa luật Thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp tháng 10

Lê Hiệp
Lê Hiệp
08/08/2025 09:20 GMT+7

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 tới đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 92 điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội. 

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trình Quốc hội cho ý kiến sửa luật Thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp thứ 10, diễn ra vào tháng 10 tới đây. 

Trình Quốc hội sửa luật Thuế thu nhập cá nhân tại kỳ họp tháng 10- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2025

ẢNH: GIA HÂN

Cùng với dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định bổ sung 3 dự án luật khác vào chương trình kỳ họp 10, gồm: luật Quản lý thuế (sửa đổi); luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); luật Viên chức (sửa đổi).

Trong đó, các luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và luật Viên chức (sửa đổi) sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn (thông qua tại 1 kỳ họp).

Cũng theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các dự án luật trên sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 9 sắp tới, trước khi trình ra Quốc hội.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung 4 dự án luật vào chương trình xây dựng pháp luật kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV dựa trên các tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội trong tháng 7 vừa qua.

Trước đó, tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát sáng 6.8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại kỳ họp 10 vào tháng 10 tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội 90 nội dung, trong đó 47 dự án luật và đa số các dự án luật sẽ được thông qua theo quy trình rút gọn 1 kỳ họp để giải quyết các vấn đề cấp bách.

Thuế thu nhập cá nhân sẽ được sửa đổi ra sao?

Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhất là mức giảm trừ gia cảnh, được nhiều đại biểu Quốc hội, chuyên gia kiến nghị sửa đổi nhiều lần vì cho rằng đã lạc hậu cả chục năm, song tới nay vẫn chưa được Chính phủ trình ra Quốc hội.

Theo dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đang lấy ý kiến, cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Tài chính đề xuất không quy định "cứng" về mức giảm trừ gia cảnh như luật hiện hành mà giao Chính phủ quy định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Về biểu thuế thu nhập cá nhân, Chính phủ đề xuất giảm số bậc trong biểu thuế thu nhập cá nhân xuống còn 5 bậc thay vì 7 bậc như hiện hành, song giữ nguyên mức thuế suất từ 5 - 35% như hiện nay.

Liên quan mức giảm trừ gia cảnh, Chính phủ cũng đang dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh do biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ năm 2020 đến hết 2025 theo tính toán sẽ vượt 20% (khoảng 21,24%) theo luật định.

Tại dự thảo nghị quyết, Chính phủ đang đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Phương án 1 là nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế từ 11 triệu đồng hiện hành lên 12,3 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc từ 4 triệu đồng lên 5,3 triệu đồng/tháng.

Phương án 2 là nâng mức giảm trừ đối với người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng; với mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Tại họp báo Chính phủ chiều qua 7.8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, đa số ý kiến góp ý đều đồng tình phương án 2. Đây là phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ thu nhập bình quân đầu người và GDP.

Còn với việc tính mức giảm trừ gia cảnh cao hơn cho các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM do có phí sinh hoạt đắt đỏ, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã có tính toán, song nếu phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng rất khó trong quá trình triển khai thực hiện.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này.

Xem thêm bình luận