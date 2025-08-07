Bộ Tài chính: Không nâng giảm trừ gia cảnh với Hà Nội, TP.HCM do 'khó tính toán'

Tại họp báo Chính phủ chiều 7.8, phóng viên đặt câu hỏi về việc sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân. Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh của cơ quan soạn thảo là Bộ Tài chính vẫn đang thấp hơn mức sống thực tế của người dân, nhất là Hà Nội và TP.HCM. Do đó, có nên áp dụng mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực hay không?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ẢNH: VGP

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân đang được sửa đổi, trong đó có cách tính về mức giảm trừ gia cảnh.

Về câu hỏi với các khu vực thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM có chi phí sinh hoạt đắt đỏ thì mức giảm trừ gia cảnh có tính cao hơn hay không? Ông Chi cho biết phương án này đã được tính toán trong quá trình soạn thảo.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay, nếu tính phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng thì rất khó trong quá trình triển khai thực hiện. Lý do, ngay trong một tỉnh và một thành phố thì cũng có mức chi phí sinh hoạt khác nhau, đòi hỏi mức giảm trừ gia cảnh rất khác biệt. Ví dụ như TP.HCM hay Hà Nội những phường vùng lõi chi phí rất cao, nhưng ra xã ở vùng xa hơn, nông thôn thì chi phí sinh hoạt của cuộc sống cá nhân hay gia đình thấp hơn.

“Do đó, Bộ Tài chính đề xuất xin ý kiến 2 phương án: căn cứ theo mức điều chỉnh CPI, hai là theo tốc độ tăng GDP và thu nhập bình quân đầu người. Bộ đã nhận được các ý kiến góp ý, đa số đồng tình phương án 2 là mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và GDP”, ông Chi nói.

Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn chỉnh rà soát tốc độ tăng GDP từ 2020 tới nay để báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10 diễn ra vào tháng 10.2025.

Luật sẽ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến mức giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. Điều chỉnh thu gọn số bậc thuế của biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương tiền công.

Đồng thời, rà soát sửa đổi, bổ sung quy định về kỳ tính thuế, khấu trừ thuế, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế; sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của người nộp thuế...

Sẽ ban hành quy định sàn giao dịch tài sản mã hóa trong tháng 8

Liên quan đến tiến độ thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, ông Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã nghiên cứu nhiều kinh nghiệm quốc tế, đánh giá mua bán giao dịch tài sản mã hóa của công dân Việt Nam, với sự tham gia của các chuyên gia.

"Đây là lĩnh vực rất mới, rất khó trong điều kiện chưa nhiều quốc gia chấp nhận chính thức loại tài sản ảo này. Hiện nay, Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn chỉnh đề án trên tất cả khía cạnh và đề xuất báo cáo Chính phủ.

Chính phủ rất thận trọng và báo cáo lên Bộ Chính trị xin chủ trương thí điểm. Sau khi có kết luận, Bộ Tài chính sẽ ban hành quyết định, dự kiến trong tháng 8", ông Chi nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính chưa tiết lộ số lượng sàn sẽ được cấp phép mà chỉ cho hay sẽ phải làm rõ tiêu chí tiêu chuẩn cả về năng lực tài chính, năng lực chuyên môn cán bộ của các tổ chức sẽ tham gia. Trên cơ sở đó sẽ công khai minh bạch, xem xét và lựa chọn các tổ chức được tham gia.

Bộ Tài chính khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia, theo đúng chủ trương của Đảng. Để đảm bảo tính cạnh tranh thì sẽ có hơn 1 sàn cung cấp, nhưng sẽ không có quá nhiều sàn đến mức 2 con số.