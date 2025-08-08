Xây dựng quan hệ Việt Nam - Angola thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Angola trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025) và Angola chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço, các lãnh đạo và nhân dân Angola đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao VN sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng ấm.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng thống, các nhà lãnh đạo và nhân dân Angola.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço đề nghị VN hỗ trợ Angola phát triển nông nghiệp, đặc biệt về trồng lúa, cây ăn quả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực bền vững cho Angola, mong có thêm các sản phẩm của VN hiện diện tại thị trường Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço tại hội đàm ẢNH: TTXVN

Nhấn mạnh Angola là đối tác quan trọng hàng đầu của VN ở châu Phi, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, cùng nhau xây dựng mối quan hệ "đối tác hợp tác cùng phát triển" VN - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, an ninh, phát huy và đa dạng hóa hình thức hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như hợp tác về chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan của Angola tạo điều kiện, dành ưu đãi để các doanh nghiệp VN sớm cụ thể hóa các dự án, kế hoạch đầu tư trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản, công nghiệp luyện kim… Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỉ USD trong thời gian tới.

Chủ tịch nước đề nghị Tổng thống và các cơ quan của Angola tạo điều kiện, bảo đảm an ninh, an toàn để cộng đồng người Việt yên tâm sinh sống và làm việc ổn định, ngày càng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Tổng thống Angola đã có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định tại châu Phi trong vai trò Chủ tịch Liên minh châu Phi năm 2025 và Nguyên thủ điều phối của Liên minh châu Phi về Hòa bình và Hòa giải. Chủ tịch nước đề nghị Angola hỗ trợ VN tăng cường hiện diện, mở rộng hợp tác thực chất với Liên minh châu Phi và ủng hộ các ứng cử của VN vào các tổ chức quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và phu nhân thăm chính thức VN. Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço đã ra Tuyên bố chung VN - Angola, đồng chủ trì gặp gỡ báo chí và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác.