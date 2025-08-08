Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Công bố hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM nợ thuế

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/08/2025 10:48 GMT+7

Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 105 doanh nghiệp nợ hơn 4.700 tỉ đồng tiền thuế tính đến tháng 6, trong đó các công ty bất động sản với số nợ thuế cao vút.

Trong tổng số nợ thuế 4.700 tỉ đồng do Thuế TP.HCM quản lý, Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thuận Việt nợ lên đến hơn 3.239 tỉ đồng. Kế đến là Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ nợ hơn 169,9 tỉ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản MSB nợ hơn 108,1 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 nợ hơn 97,9 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư Xây dựng địa ốc Trường Thịnh Phát nợ hơn 96,39 tỉ đồng; Công ty CP Sài Gòn Tower nợ hơn 86,1 tỉ đồng…

Một số công ty có tiếng trên thị trường nằm trong danh sách nợ thuế lần này như Công ty CP Địa ốc Thanh Niên Tower nợ hơn 4,4 tỉ đồng; Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức nợ hơn 4,3 tỉ đồng…

Công bố hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM nợ thuế- Ảnh 1.

Cơ quan thuế công bố danh sách nợ thuế

ẢNH: NGỌC THẠCH

Các thuế cơ sở trên địa bàn TP.HCM cũng công bố danh sách người nộp thuế đang còn nợ. Cụ thể, Thuế cơ sở 1 công bố 679 người nộp thuế nợ hơn 2.125 tỉ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xây dựng Việt Hàn Sài Gòn nợ hơn 467 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh nợ hơn 246 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi nợ hơn 125,79 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư Cái Mép nợ hơn 115 tỉ đồng; Công ty CP Thái Sơn E&C nợ 112 tỉ đồng; Công ty CP Thanh Niên nợ hơn 52,6 tỉ đồng…

Theo Thuế TP.HCM, ước tính 6 tháng đầu năm 2025, số nợ thu được là 48.408 tỉ đồng, trong đó, thu đối với khoản nợ năm 2024 chuyển sang là 8.979 tỉ đồng, thu đối với khoản nợ phát sinh trong năm 2025 là 39.429 tỉ đồng. Trong những tháng cuối năm, cơ quan thuế sẽ rà soát danh sách người nộp thuế có nợ thuế trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; phân loại từng nhóm người nộp thuế theo khu vực kinh tế, theo địa bàn, theo từng lĩnh vực, ngành nghề, theo tuổi nợ, theo tính chất nợ, theo ngưỡng nợ; phân tích, đánh giá nguyên nhân nợ thuế đối với từng nhóm người nộp thuế. Tổ chức rà soát, phân tích nguyên nhân nợ của từng người nộp thuế, phân loại nợ theo đúng tính chất nợ của từng khoản nợ. Trên cơ sở đó, triển khai áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng trường hợp nợ thuế theo đúng quy định; đặc biệt tập trung áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế đối với người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn, chây ì, kéo dài. Việc ban hành quyết định cưỡng chế đảm bảo liên tục, không ngắt quãng và theo đúng quy định. 

Đồng thời, cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin người nộp thuế và thực hiện tạm hoãn xuất cảnh theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan như công an, ngân hàng, quản lý thị trường, quản lý xuất nhập cảnh… trong thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước, hạn chế tối đa nợ mới phát sinh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
