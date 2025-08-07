Triển lãm kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam

Sáng 7.8, tại đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đoàn ĐBQH TP.HCM do ông Nguyễn Văn Lợi làm trưởng đoàn dâng hương, dâng hoa tại công viên tượng đài Hồ Chí Minh ẢNH: DƯƠNG TRANG

Tham dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.

Triển lãm ảnh diễn ra từ ngày 7.8 đến 17.8. Tại đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi (phía trước Sở VH-TT), Ban tổ chức trưng bày hơn 100 hình ảnh tư liệu với chủ đề "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam".

Qua đó khái quát về lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Tại đường Đồng Khởi (phía trước công viên Chi Lăng), Ban tổ chức trưng bày 50 năm hình ảnh chủ đề "Đoàn ĐBQH TP.HCM - Dấu ấn nhiệm kỳ 2021 - 2026". Triển lãm giới thiệu dấu ấn Đoàn ĐBQH TP.HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH TP.HCM không ngừng đổi mới phương thức hoạt động trong việc giám sát thi hành pháp luật tại địa phương; triển khai chính quyền số và cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân… qua đó góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước và TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khai mạc triển lãm "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam" ẢNH: DƯƠNG TRANG

Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP.HCM, đã ôn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển Quốc hội Việt Nam. Bà nhìn nhận Quốc hội Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy vẻ vang, luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử.

Bà Phúc cho biết triển lãm "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam" là một bức tranh sống động, tái hiện lại chặng đường lịch sử hào hùng ấy. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một dấu mốc quan trọng, một minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của Quốc hội vì lợi ích của nhân dân.

"Triển lãm không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử vàng son, mà còn là sự tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ đại biểu Quốc hội", bà Phúc nhấn mạnh.

Triển lãm ghi dấu kết quả hoạt động của Quốc hội ngày càng thực chất, dân chủ tạo nên những dấu ấn quan trọng trong hành trình 80 năm Vinh quang của Quốc hội Việt Nam. Trong chặng đường đó có sự đóng góp trí tuệ, công sức của nhiều thế hệ ĐBQH TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lãnh đạo TP.HCM tham quan triển lãm "Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam" ẢNH: DƯƠNG TRANG

Theo bà Phúc, những tư liệu, thông tin, hình ảnh được trưng bày tại triển lãm, dù có thể chưa đầy đủ hết, nhưng phần nào đã minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, cho ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.