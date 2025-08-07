Ngập nhiều dãy trọ ở TP.HCM: 'Nước ào ào như lũ, tháo chạy trong đêm'

Sáng 7.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) cho biết, phường đã có báo cáo về vụ việc mưa to, gây ngập nặng nhiều nhà dân, dãy trọ ở bên hông cầu vượt Gò Dưa.

Chiều nay, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư phường Tam Bình, sẽ cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Công tác chăm lo an sinh trên địa bàn vẫn đang được đảm bảo.

Nước lên nhanh như lũ, dân vội vã tháo chạy

Chỉ trong vòng vài phút, nước bẩn từ đâu dâng ào ạt vào nhà dân và dãy trọ bên hông cầu vượt Gò Dưa (phường Tam Bình, TP.HCM) gây ngập nặng, cuốn trôi tài sản, làm sập tường, chết gà... Người dân hoảng loạn bỏ chạy giữa mưa đêm.

Ông Hận chỉ tay vào nơi mực nước tràn vào phòng trọ, cao hơn 1 mét ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

"Nước lên nhanh quá", tiếng hô hoán của người dân trong xóm trọ vang lên vào khoảng 19 giờ tối 5.8. Khi mưa lớn kéo dài, thì nước bất ngờ từ trên cao đổ vào khu nhà dân có mặt bằng thấp bên hông cầu Gò Dưa như lũ. Nước tiếp tục tràn vào từng phòng trọ nằm cách chân cầu khoảng 10 mét, nơi mặt bằng thấp nhất.

Chị Nguyễn Ngọc Sương (người thuê trọ tại đây hơn 20 năm) nghe tiếng "ào ào", chưa kịp định thần thì nước đã ngập lên quá đầu gối. Chị vội gom điện thoại, giấy tờ tùy thân rồi chạy khỏi phòng khi nước bắt đầu tràn vào từ cửa chính.

“Tôi tưởng đâu lần này cũng như mọi lần, có mưa to nhưng rồi máy bơm sẽ hút kịp. Ai ngờ đâu, chỉ nghe tiếng ào ào như lũ, nước đổ xối xả vào dãy trọ, không kịp trở tay. Chạy ra ngoài thì thấy phòng trọ nào cũng như biển nước. Khoảng 10 phút, mực nước đã lên tới hơn một mét”, chị Sương kể, giọng còn run.

Đêm hôm đó, chị Sương phải thuê một chỗ trọ tạm gần đó để ngủ qua đêm. Sáng hôm sau trở về, tài sản trong phòng, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp... đều hư hỏng do ngâm nước cả đêm.

Cùng dãy trọ với chị Sương, ông Hận, công nhân đang làm việc tại chợ đầu mối Thủ Đức, cũng trải qua một đêm khốn khó.

“Tôi chuẩn bị đi làm thì nghe ngoài đầu hẻm tiếng nước chảy dữ dội. Mở cửa ra xem, mới vài phút sau, nước dâng cao, có nơi đo được gần đến vai. Tôi và mấy người trong xóm chỉ biết chạy, không mang theo được gì. Cả điện thoại lẫn tiền dành dụm cũng trôi luôn”, ông kể khi tay đang vét nước, dọn dẹp lại phòng.

Sáng 6.8, với sự giúp đỡ của lực lượng chức năng, ông Hận may mắn vớt lại được số tiền bị nước cuốn trôi, nhưng phần lớn đồ đạc vẫn bị hư hỏng.

Ông Hận tháo chạy không kịp mang theo bất cứ thứ gì. Trong ảnh là tiền mà ông được mọi người hỗ trợ vớt lại sau nước rút ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Ghi nhận tại hiện trường sáng 6.8, nước bẩn vẫn còn đọng trong nhiều phòng trọ, có căn nhà nước còn ngập khoảng nửa mét, một số tường gạch bị sập. Xe máy bị ngã đổ, giường nệm trôi lềnh bềnh trong nước. Đặc biệt, đàn gà hơn chục con của một hộ dân bị ngập chết gần hết, khiến chủ nhà xót xa nhìn khu chuồng trống hoác.

Hơn 50 hộ dân ảnh hưởng, lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ

Ngay trong đêm 5.8 và rạng sáng 6.8, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM) đã phối hợp UBND phường Tam Bình, Công an phường Tam Bình, lực lượng quân đội và các đơn vị liên quan triển khai máy bơm công suất lớn, di dời tài sản và hỗ trợ người dân dọn dẹp, đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình và trung tá Huỳnh Thị Thúy Phượng, Trưởng công an phường Tam Bình có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục.

Lãnh đạo phường Tam Bình cho biết, khu vực này nằm trong vùng quy hoạch nút giao cao tốc TP.HCM - Chơn Thành. Thời gian qua, địa phương đã nhiều lần vận động người dân di dời để đảm bảo an toàn, nhưng vì nhiều lý do, phần lớn các hộ vẫn chưa rời đi.

“Sau sự cố lần này, phường sẽ làm việc với từng hộ dân để ký cam kết di dời. Nhiều căn trọ đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm cho tính mạng nếu xảy ra mưa lớn tiếp theo”, ông Điền thông tin.

Theo thống kê sơ bộ, hơn 50 hộ dân với gần 100 nhân khẩu bị ảnh hưởng trong đợt ngập này, đa phần là người lao động nghèo, bốc vác tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức. Dù không có thiệt hại về người, nhưng hậu quả về tài sản là rất lớn.

Đàn gà hơn chục con của người dân chết gần hết ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tường nhà dân bị sập do nước tràn vào, đồ dùng trôi lềnh bềnh ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong ngày 6.8, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân chỗ ở tạm thời, nhu yếu phẩm, thức ăn, nước uống và tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý vệ sinh môi trường sau ngập, khơi thông dòng chảy, khắc phục hư hại.