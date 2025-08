Thời tiết TP.HCM: Hội tụ gió vùng biển từ Lâm Đồng đến Đồng Tháp, dự báo mưa lớn

Tối qua 6.8, thời tiết TP.HCM mưa lớn vào giờ tan tầm kéo dài đến tối, gây ngập nhiều tuyến đường, đặc biệt là ở khu vực TP.Thủ Đức cũ. Theo ghi nhận của Thanh Niên, đường Linh Đông, Lý Tế Xuyên (phường Hiệp Bình) nước ngập hết bánh xe.

Dòng nước ngập chảy xiết ở các đoạn đường dốc khiến người dân lưu thông khó khăn, nhiều người hỗ trợ nhau dắt xe qua vùng nước ngập sâu.

Người dân TP.HCM giúp nhau băng qua dòng nước ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Tương tự, giao lộ Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng nước ngập cuốn đá từ đường ray xe lửa ra đường. CSGT cùng các lực lượng đã cùng nhau thu dọn ngay sau đó để người dân lưu thông.

Mưa lớn tại TP.HCM không bất thường

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, nguyên nhân trận mưa tối qua do trục áp cao cận nhiệt đới nhánh nam nâng lên phía bắc. Trên khu vực TP.HCM, chủ yếu các đám mây đối lưu phát triển tại chỗ, trên nền nhiệt khá cao, tạo nên mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào, kèm giông, sét.

Theo ông Quyết, những ngày đầu tháng 8 thời tiết Nam bộ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Thời kỳ giảm mưa trong mùa mưa, như đợt những ngày qua gọi là hạn bà chằn.

Hạn bà chằn là trường hợp mất cân bằng về ẩm, tức là không mưa, nắng nhiều, bốc hơi nhiều, nên gây hạn. "Điều này cũng bình thường, hàng năm vẫn xảy ra 1 - 2 đợt hạn kéo dài từ 5 - 7 ngày, có khi 10 ngày. Còn trận mưa như tối qua, mưa trong mùa mưa là diễn biến không có gì bất thường", thạc sĩ Lê Đình Quyết nói.

Theo số liệu, lượng mưa tại các trạm của TP.HCM hôm qua như sau: Dĩ An 71,4 mm, Thuận An 59,6 mm, Thủ Đức 53,6 mm...

Nước ngập tại Linh Đông tối 5.8

Nhìn chung thời tiết TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa giông khoảng 1/3 diện tích, riêng khu vực trung tâm có mưa rải rác, cục bộ có mưa lớn tới rất lớn. Nhiệt độ ngày đêm giảm nhẹ.

Tại Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất 35oC (giảm 2oC so với hôm trước), độ ẩm thấp nhất 50%, độ ẩm cao nhất 100%. Gió tây nam phổ biến 3 - 5 m/giây.

Thời tiết Nam bộ hôm qua cũng giảm bớt nắng nóng so với 24 giờ trước, chỉ còn xuất hiện ở vài nơi. Chiều tối mưa giông gia tăng hơn, mưa tập trung ở các khu vực ven biển, có điểm mưa vừa, cục bộ có mưa lớn tới rất lớn. Nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ.

Thời tiết TP.HCM còn mưa lớn tới khi nào?

Sáng nay, thời tiết TP.HCM mây thay đổi, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại Tân Sơn Nhất là 30oC, độ ẩm 84%, gió tây nam 6 m/giây.

Hôm nay, vùng áp thấp nóng phía tây suy yếu. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam có trục vắt qua Nam bộ - Nam Trung bộ xu hướng nâng trục lên phía bắc. Hội tụ gió trên cao tồn tại yếu.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Mưa khả năng xuất hiện sớm hơn, có một số điểm xuất hiện từ trưa, tới chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (vùng mưa xu hướng rộng hơn 24 giờ qua và tập trung hơn ở khu vực ven biển miền Tây và các tỉnh Đông Nam bộ).

Đá từ đường ray xe lửa theo cơn mưa ngập tràn ra đường Phạm Văn Đồng ẢNH: PC08

Trong mưa giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất: phổ biến 32 - 35oC , có nơi trên 35oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, vùng áp thấp nóng phía tây suy yếu và đầy dần. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục nâng trục dần lên phía bắc qua Trung bộ, từ khoảng ngày 7.8 suy yếu và rút dần ra phía đông. Đồng thời hội tụ gió ở ngoài khơi Lâm Đồng - Đồng Tháp hình thành nhưng không mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, mưa rào và giông xảy ra ở diện rải rác, tập trung vào chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá.