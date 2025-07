Tháng 7, dự báo thời tiết TP.HCM có mưa trên 20 ngày

Sáng nay 2.7, thời tiết TP.HCM nhiều mây, trời nắng, không mưa, nhiệt độ tương đối dễ chịu. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại Tân Sơn Nhất là 27oC (giảm 2oC so với ngày hôm qua), độ ẩm 89%, gió bắc 3 m/giây.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hôm nay, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung bộ hoạt động ổn định. Gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam suy yếu rút dần ra phía đông. Hội tụ gió trên khu vực Nam bộ tốt lên.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay: mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa giông tăng lên ở nhiều nơi, rải rác mưa vừa, mưa lớn. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết vào các buổi sáng ở TP.HCM mấy ngày qua nhiều mây, nắng không quá gắt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây cũng là kiểu thời tiết duy trì phổ biến những ngày qua, chiều tối thường có mưa giông xuất hiện trên một vài khu vực trong thành phố. Từ 2 - 3 ngày tới, dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. TP.HCM, Nam bộ có mưa rào và giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa lớn, cục bộ có mưa rất lớn.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Sang ngày 4.7, mưa giảm và chỉ còn xảy ra rải rác về chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Người dân cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ vùng trũng, thấp đô thị.

Thời tiết TP.HCM tháng 7 có mưa trên 20 ngày

Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thông tin, trong tháng 7, gió mùa tây nam trên khu vực hoạt động tương đối ổn định với cường độ trung bình trong tuần đầu, sau đó gió tây nam hoạt động mạnh dần và có cường độ trung bình đến mạnh trong tuần giữa và cuối tháng.

Theo đó, dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày đầu tháng 7 có mưa rào và giông rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa lớn. Mưa chủ yếu xảy ra trong khoảng từ trưa đến chiều tối và có xu hướng giảm dần từ đầu đến cuối tuần.

10 ngày giữa tháng 7, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ với những vùng áp thấp hoạt động trên khu vực bắc và giữa Biển Đông. Người dân cần đề phòng khả năng những vùng áp thấp này mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão hoặc những vùng xoáy thuận di chuyển từ phía đông Philippines vào Biển Đông. Gió mùa tây nam trên khu vực hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Thời tiết TP.HCM 10 ngày giữa tháng phổ biến có mưa rào và giông rải rác đến nhiều nơi, chủ yếu xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối với một vài nơi có mưa vừa, mưa lớn.

Những cơn mưa lớn đột ngột xuất hiện vào các buổi chiều những ngày qua ẢNH: VŨ PHƯỢNG

10 ngày cuối tháng 7, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung bộ hoạt động mạnh với những vùng áp thấp trên khu vực bắc và giữa Biển Đông. Trong thời gian này, người dân cần đề phòng khả năng những vùng áp thấp này mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão hoặc những vùng xoáy thuận di chuyển từ phía đông Philippines vào Biển Đông. Gió mùa tây nam chi phối thời tiết khu vực có cường độ mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày cuối tháng 7 phổ biến có mưa rào và giông rải rác đến nhiều nơi. Mưa có thể xảy ra bất chợt trong ngày, tuy nhiên mưa vừa, mưa lớn vẫn tập trung chính về trưa và chiều tối.



Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 7, nhiệt độ giảm so với tháng 6. Nhiệt độ trung bình của tháng 7 phổ biến xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm, phổ biến từ 27 - 28,3oC; cao nhất phổ biến 31 - 34oC, có nơi trên 34oC. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23 - 27oC.



Về lượng mưa tháng 7, TP.HCM có mưa ở diện rải rác đến nhiều nơi xảy ra trong nhiều ngày, trong tháng khả năng có trên 20 ngày có mưa. Tổng lượng mưa tháng phổ biến xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; trong đó, tuần đầu lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm, lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm vào tuần giữa và cuối tháng.



Người dân cần lưu ý đề phòng giông, lốc, sét, mưa đá, gió giật có khả năng gây ra thời tiết nguy hiểm cho con người, thiệt hại tài sản, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt. Mưa diện rộng với một vài nơi có mưa vừa, mưa lớn đến rất lớn và mưa với cường độ lớn có khả năng gây ngập sâu trong các tuyến đường đô thị. Đề phòng khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa lớn diện rộng trên đất liền khu vực.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khả năng cao xuất hiện những vùng áp thấp trên biển gây thời tiết xấu và sóng to, gió mạnh, biển động gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Người dân ở đô thị, các vùng trũng thấp cũng cần lưu ý đề phòng ngập sâu cục bộ các tuyến đường do mưa lớn kết hợp với triều cường.