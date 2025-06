Thời tiết TP.HCM mát mẻ đầu tuần, mưa lớn khi nào quay lại?

Sáng nay 23.6, thời tiết TP.HCM khá mát mẻ, trời không nắng gắt. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại Tân Sơn Nhất là 28oC, độ ẩm 79%, gió tây tây nam 4 m/giây. Đến trưa, trời chuyển gió, mây nhiều hơn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây nguyên, hôm qua 22.6, mưa giông giảm cả về diện và lượng, chỉ còn xảy ra diện rải rác cục bộ có mưa vừa, mưa lớn trên khu vực các tỉnh miền Tây; Đông Nam bộ và TP.HCM chỉ còn mưa vài nơi. Tuy nhiên, tình trạng nhiều mây duy trì khiến cho nhiệt độ ngày giảm từ 1 - 3oC, nắng yếu. Nhiệt độ đêm biến động không nhiều.

Riêng thời tiết TP.HCM hôm qua nhiều mây, ngày nắng yếu, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất ở Nhà Bè là 31,9oC (giảm khoảng 2,5oC so với ngày trước đó), Tân Sơn Nhất cao nhất 31oC (giảm 3oC so với ngày trước đó), gió tây nam 4 m/giây.

Thời tiết TP.HCM giữa trưa vẫn khá mát mẻ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hôm nay, rãnh áp thấp có trục tây bắc đông nam vắt qua khu vực Trung bộ hoạt động yếu. Gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam lấn tây, chi phối đến thời tiết của Nam bộ, trong khi nhánh phía bắc có trục vắt qua Bắc bộ suy yếu rút ra.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay: mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tăng 1 - 3oC so với hôm qua, Đông Nam bộ dao động 32 - 34oC, có nơi trên 34oC; miền Tây 31 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay: mây thay đổi, ngày nắng, chiều có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết TP.HCM tuần này có mưa lớn

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây nguyên dự báo, từ 2 - 3 ngày tới, rãnh áp thấp tây bắc - đông nam qua Trung bộ hoạt động yếu. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía bắc có trục vắt qua Bắc bộ suy yếu rút ra phía đông, trong khi nhánh phía nam lấn tây có trục vắt qua phía nam của Nam bộ, sau hoạt động ổn định.

Dự báo mưa lớn xuất hiện vào chiều tối ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới: mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa rào, giông xảy ra ở diện rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to, đêm có mưa vài nơi. Trong mưa giông người dân cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 3 - 10 ngày tới, rãnh áp thấp duy trì qua khu vực Bắc bộ sau đẩy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía tây, khoảng ngày 25 - 26.6 nhánh phía nam có trục qua khu vực Nam Trung bộ - Nam bộ.

Rãnh áp thấp có hướng tây bắc - đông nam có trục qua khu vực Trung bộ và giữa Biển Đông duy trì đến ngày 25.6 sau suy yếu và mờ dần đi. Vùng hội tụ gió trên cao trên khu vực Nam bộ hoạt động mạnh duy trì đến hết ngày 25.6. Gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình.

Do đó, thời tiết TP.HCM, Nam bộ từ 3 - 10 ngày tới dự báo: mưa rào và giông tiếp tục duy trì, với khả năng có các điểm mưa vừa, mưa to. Người dân lưu ý, trong mưa giông, mưa lớn cần đề phòng có giông sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập nước.