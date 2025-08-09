TP.HCM: Phường Thủ Đức mở hướng mới cho du lịch, dịch vụ ga metro

Sáng 9.8, tại ga metro Thủ Đức, UBND phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ) và Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) tổ chức lễ ký kết chương trình quảng bá, phát triển văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ gắn với hoạt động các nhà ga metro số 1 trên địa bàn phường.

Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo UBND phường Thủ Đức tại buổi lễ ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước gắn kết giữa giao thông công cộng hiện đại với đời sống kinh tế - xã hội địa phương, mà còn mở ra cơ hội hình thành những điểm đến văn hóa mới, thúc đẩy du lịch và thương mại trên địa bàn.

Tham dự có ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó chánh văn phòng Thành ủy; ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức; bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Chủ tịch UBND phường; ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1, cùng đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp và đoàn viên thanh niên.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Chủ tịch UBND phường Thủ Đức nhấn mạnh, năm 2025 là dấu mốc quan trọng khi tuyến metro số 1 chính thức đi vào hoạt động, mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá giá trị văn hóa, nâng tầm du lịch, thương mại, dịch vụ tại địa phương.

Bà Trinh cho biết phường Thủ Đức có nhiều tiềm năng với 2 di tích quốc gia, 4 di tích cấp thành phố, hệ thống trường học và dịch vụ thương mại năng động, là điều kiện thuận lợi để kết hợp phát triển cùng metro.

Bà Trinh nêu rõ 3 mục tiêu hợp tác, gồm: thứ nhất, từng bước khai thác hiệu quả hoạt động tuyến metro số 1, quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa truyền thống và tài nguyên địa phương, xây dựng, phát triển thương hiệu doanh nghiệp trên địa bàn.

Thứ hai, thúc đẩy du lịch và tiêu dùng nội địa thông qua giao thông công cộng, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Cuối cùng là biến các nhà ga không chỉ là điểm trung chuyển giao thông mà còn là trung tâm giáo dục, giao lưu văn hóa, lan tỏa tinh thần yêu nước và tư tưởng Hồ Chí Minh đến người dân.

Ga metro không chỉ là điểm trung chuyển giao thông mà còn là trung tâm giáo dục, giao lưu văn hóa, lan tỏa tinh thần yêu nước ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 thông tin, chỉ sau hơn 7 tháng vận hành thương mại (từ 22.12.2024), tuyến metro số 1 đã chạy trên 44.500 chuyến, phục vụ hơn 12 triệu lượt khách, cho thấy nhu cầu lớn của người dân về giao thông công cộng hiện đại.

Ông Triết khẳng định, hợp tác với phường Thủ Đức là minh chứng cho định hướng phát triển theo mô hình TOD (Transit Oriented Development), biến các nhà ga không chỉ là điểm trung chuyển mà còn là không gian văn hóa, kinh tế, gắn kết cộng đồng.

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung: xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại 3 nhà ga trên địa bàn; quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa, du lịch, thương mại địa phương; kết nối vận hành metro với các chương trình an sinh xã hội, trong đó có tặng 600 vé metro cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; phát triển nền tảng số kết nối hành khách với hệ thống dịch vụ ăn uống, mua sắm; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự quanh khu vực ga.

Kết thúc lễ ký kết, các đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại ga Thủ Đức. Đây là công trình ý nghĩa lần đầu tiên được triển khai trên tuyến metro số 1, hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa - giáo dục mới của khu vực.

Phường Thủ Đức mở hướng mới cho du lịch, dịch vụ ga metro ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Robot phục vụ người dân tại ga metro Thủ Đức ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Phường Thủ Đức hiện tại được nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Thọ, phường Linh Chiểu, phường Trường Thọ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Linh Đông; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức cũ.

Đây được xem là phường trọng điểm của thành phố Thủ Đức cũ. Với dân số đông, mật độ dân cư cao và nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua, phường Thủ Đức là địa bàn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội khu phía đông bắc TP.HCM.