Công an TP.HCM xem xét xử lý nghiêm vụ bảo vệ ga metro và tài xế đánh nhau

Ngày 23.3, nguồn tin Thanh Niên cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự Tổ địa bàn TP.Thủ Đức (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) đã tiếp nhận hồ sơ, xử lý vụ đánh nhau tại nhà ga metro số 1.

Công an TP.HCM xem xét xử lý nghiêm vụ đánh nhau tại nhà ga metro số 1 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo nguồn tin, Công an TP.HCM xem xét xử lý nghiêm 2 người liên quan là ông H.T.H (44 tuổi, nhân viên bảo vệ tại nhà ga metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, đoạn gần ngã tư Thủ Đức, P.Bình Thọ) và ông T.X.L (40 tuổi, ở Q.4, tài xế xe ôm công nghệ), về hành vi gây mất trật tự công cộng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip 21 giây ghi lại vụ 2 người đàn ông đánh nhau bằng nón bảo hiểm và ghế nhựa. Trong đó, một người mặc áo tài xế xe công nghệ, người còn lại mặc đồ giống nhân viên bảo vệ.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại nhà ga metro số 1 (P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Vụ việc tạo dư luận xấu.

Công an P.Bình Thọ nhanh chóng xác định được 2 người liên quan và mời về trụ sở lấy lời khai. Tại cơ quan công an, ông H. và ông L. cho biết, mâu thuẫn xuất phát từ việc nhắc nhở hút thuốc.

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 22.3, ông L. chạy xe máy tới dạ cầu metro số 1, trong lúc chờ khách thì nam tài xế hút thuốc. Lúc này, ông H. đang làm nhiệm vụ bảo vệ, lo ngại nguy cơ cháy nổ nên tới nhắc nhở.

2 bên không tìm được tiếng nói chung, đỉnh điểm là lao vào đánh nhau bằng ghế nhựa và nón bảo hiểm. Một vị khách thấy vụ việc nên đã dùng điện thoại ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra, ngày trong chiều và khuya 22.3, Công an P.Bình Thọ triệu tập nam bảo vệ và tài xế công nghệ. Cả 2 hợp tác và khai nhận hành vi vi phạm. Công an P.Bình Thọ nhanh chóng củng cố chứng cứ, lập hồ sơ bàn giao Công an TP.HCM, xử lý cả 2 về hành vi gây mất trật tự công cộng.

Sau vụ việc, phía Công ty TNHH một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (đơn vị vận hành) cũng có báo cáo nhanh và phối hợp với công an xử lý.

Phía công ty cho rằng rất lấy làm tiếc để xảy ra hình ảnh không đẹp và yêu cầu đơn vị bảo vệ cam kết không để xảy ra tình trạng tương tự. Ngoài ra, hiện nay đang trong mùa khô nên khu vực xung quanh tuyến ga metro rất nhiều cỏ dại khô, dễ gây cháy.

Phía công ty cũng cho hay, ngày 19.3 đã xảy ra vụ cháy cỏ ở khu vực ga Thủ Đức nhưng nhân viên nhà ga phát hiện kịp thời, dập tắt. Công ty mong người dân giữ gìn và nâng cao ý thức trong phòng cháy chữa cháy trong phạm vi bảo vệ công trình tuyến đường sắt đô thị số 1.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo quy định.