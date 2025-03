TP.HCM sáp nhập phường: Thủ Đức lập 2 phương án giữ nguyên hoặc tách thành 9 phường

UBND TP.Thủ Đức vừa có tờ trình gửi Sở Nội vụ và UBND TP.HCM về chủ trương phương án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp (gọi tắt là sáp nhập phường) và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đề xuất này được đưa ra sau khi được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức. Thủ Đức hoạt động chính thức từ năm 2021, hiện có 34 phường, là thành phố trong thành phố đầu tiên cả nước.

Hiện TP.Thủ Đức xây dựng 2 phương án, gồm giữ nguyên hiện trạng, chuyển thành cấp cơ sở trực thuộc TP.HCM và sắp xếp lại thành 9 phường.

TP.Thủ Đức trình 2 phương án sáp nhập phường ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với phương án giữ nguyên, thành phố Thủ Đức rộng 211 km2 (141% tiêu chuẩn) với quy mô dân số hơn 1,4 triệu người (938% tiêu chuẩn). Khi đó, Thủ Đức là chính quyền cơ sở 1 cấp và thành lập các trung tâm phục vụ hành chính công nhằm đảm bảo thuận tiện công tác quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.

Mô hình này có ưu điểm đảm bảo tuân thủ yêu cầu theo Kết luận 127 năm 2025 của Bộ Chính trị, đồng thời tăng cường tính tự chủ, hiệu quả quản lý, giảm tải cho UBND TP.HCM trong công tác điều hành, tăng quyền chủ động cho các thành phố trực thuộc.

Bên cạnh đó, mô hình này cũng phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hiện đại; tăng cường phân cấp, ủy quyền; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội...

Tách Thủ Đức thành 9 phường

Với phương án 2, TP.Thủ Đức chia 34 phường hiện tại thành 9 phường, đặt tên theo số thứ tự.

Cụ thể, sáp nhập nguyên trạng 5 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Thảo Điền và Thủ Thiêm, lấy tên là phường Thủ Đức 1, rộng gần 25 km2, dân số hơn 112.000 người.

Sáp nhập nguyên trạng 2 phường Hiệp Bình Phước và Hiệp Bình Chánh, lấy tên là phường Thủ Đức 2, rộng hơn 14 km2, dân số khoảng 173.000 người.

Sáp nhập nguyên trạng 3 phường Bình Chiểu, Tam Bình và Tam Phú, lấy tên là phường Thủ Đức 3, rộng gần 11 km2, dân số gần 150.000 người.

Sáp nhập 2 phường Linh Trung và Linh Xuân, lấy tên phường Thủ Đức 4, rộng 11 km2, dân số khoảng 130.000 người.

Địa giới 9 phường mới mà TP.Thủ Đức đề xuất khi thực hiện phương án sáp nhập phường UBND TP.THỦ ĐỨC

Sáp nhập 3 phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ và Tân Phú, lấy tên phường Thủ Đức 5, rộng hơn 34 km2, dân số hơn 153.000 người.

Sáp nhập 3 phường Long Phước, Long Trường và Trường Thạnh, lấy tên phường Thủ Đức 6, rộng 47 km2, dân số hơn 83.000 người.

Sáp nhập 5 phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi và Phú Hữu, thành phường Thủ Đức 7, rộng 37 km2, dân số gần 170.000 người.

Sáp nhập 6 phường Hiệp Phú, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A và Tăng Nhơn Phú B, lấy tên phường Thủ Đức 8, rộng 21 km2, dân số hơn 261.000 người.

Cuối cùng, sáp nhập 5 phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây và Trường Thọ thành phường Thủ Đức 9, rộng 12 km2, dân số 176.000 người.

Với phương án sáp nhập phường này, tổ chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, biên chế tối thiểu 70 người đối với phường có 50.000 dân, tăng thêm 5.000 dân thì thêm 1 công chức, phường có dân số 120.000 người thì thêm 1 phó chủ tịch phường.