'Hạn chế xe máy xăng cần tạo điều kiện cho người dân đi bộ, metro, xe đạp điện'

Chia sẻ được ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội, nêu tại tọa đàm "Giao thông tích hợp và liền mạch - Giải pháp cho đô thị xanh" do Báo Hà Nội mới tổ chức chiều 6.8.

Theo ông Hải, hệ thống giao thông liên thông và có kết nối được hiểu là mô hình giao thông phục vụ người dân liên tục, sử dụng nhiều loại hình khác nhau nhưng liên thông từ điểm đầu đến điểm cuối.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội ẢNH: THÙY TRANG

Song thực tế, giữa các tuyến giao thông, loại hình giao thông của Hà Nội thiếu sự kết nối, gây khó khăn cho người di chuyển. Chẳng hạn như tại bến xe Kim Mã, các đầu mối di chuyển đến các ga đường sắt tuy ở cùng khu vực nhưng cách nhau hàng trăm mét, nên việc di chuyển từ bến xe đến các ga tốn khá nhiều thời gian.

Chuyên gia này cho rằng, cần thay đổi tư duy người dân trước khi hạn chế xe máy xăng, thông qua việc tạo điều kiện tốt hơn cho người sử dụng phương tiện công cộng như tàu điện, xe buýt, xe đạp điện công cộng, thậm chí là đi bộ. Nếu các phương tiện công cộng được bố trí đầy đủ, hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ giúp người dân chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển.

Tuy nhiên, ông Hải cũng thừa nhận để người dân Hà Nội đi bộ không dễ dàng, do thiếu hạ tầng như vỉa hè, đường dành riêng cho người đi bộ. Do đó, cơ quan chức năng quan tâm hơn đến đường đi bộ, nâng cao chất lượng hạ tầng, an toàn cho người đi bộ.

Quy hoạch hơn 1.600 bãi đỗ xe, mới khai thác 72

Chia sẻ thêm về bức tranh giao thông Hà Nội, ông Nguyễn Tuyển, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết thành phố hiện có 2 tuyến đường sắt đô thị là Yên Nghĩa - Cát Linh, Nhổn - Cầu Giấy và 2.250 tuyến xe buýt, 18.800 xe taxi. Ngoài ra, còn có hệ thống các loại xe ứng dụng công nghệ như Grab, Be, các loại hình xe khách liên tỉnh…

Hà Nội cũng đã bố trí 1.100 xe đạp công cộng tại nhiều điểm trên địa bàn nhằm hỗ trợ người dân kết nối với xe buýt và các loại hình khác. Tuy nhiên, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố đang thiếu trầm trọng.

Theo quy hoạch giao thông tĩnh, Hà Nội có 1.620 bãi đỗ xe, nhưng tới nay thành phố mới đầu tư và đưa vào khai thác được 72 bãi, 61 bãi đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư và còn nhiều vướng mắc.

Ông Nguyễn Tuyển, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội ẢNH: THÙY TRANG

"Thành phố đã giao chúng tôi rà soát, nghiên cứu tìm các địa điểm để bố trí các điểm đặt xe đạp, xe đạp điện, xe máy công cộng tại các ga đường sắt, các khu dân cư nhằm tạo điểm kết nối với các bến xe, qua đó hạn chế việc người dân dùng xe xăng.

Đồng thời, bố trí các xe buýt nhỏ để hình thành mạng lưới giao thông tích hợp, liền mạch, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn", ông Tuyển nói.

Vấn đề ở chỗ, các phương tiện vận tải công cộng đến nay chỉ đáp ứng được 19,5% nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong khi đó, Hà Nội hiện có khoảng 8 triệu xe máy, gần 1,5 triệu xe ô tô. Tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân của thành phố là 4,5%/năm.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu tăng cường năng lực kết nối để hạn chế thấp nhất sự đứt quãng trong việc đi lại của người dân. Kết nối phải bảo đảm để người dân tiếp cận xe buýt trong bán kính 500 m.

Ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, cho hay tuyến Cát Linh - Hà Đông hiện có thể phục vụ 170 - 200 khách/lượt nên dư năng lực. Metro Hanoi thúc đẩy kết nối để người dân đi đến nhà ga nhanh nhất, dễ nhất và rẻ nhất bằng kết nối với các hãng xe công nghệ như Grab, Be, Xanh, bố trí trạm xe buýt gần nhà ga… "Nếu kết nối tốt các phương án sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề", ông Khuất Việt Hùng khẳng định.

Theo bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc đối ngoại Grab Việt Nam, cần xây dựng hệ thống các điểm đón - trả khách tại các hệ thống ga tàu metro, sân bay, bến xe buýt…, giúp hành khách, tài xế dễ dàng nhận diện điểm đón, điểm trả khách nhằm đảm bảo sự thuận tiện, an toàn khi sử dụng dịch vụ giao thông. Cạnh đó, cần cung cấp các thông tin, hỗ trợ cần thiết khác trong quá trình di chuyển.