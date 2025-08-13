Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM làm Bí thư phường Tam Bình

Ngày 13.8, Đảng bộ phường Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Bình ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình; 2 phó bí thư là bà Thái Mỹ Diện và ông Nguyễn Minh Điền.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, sinh năm 1976, trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cử nhân xã hội học, cử nhân chính trị. Bà Trân là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn TP.HCM.

Trước khi làm Bí thư phường Tam Bình, bà Trân từng giữ các chức vụ: Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa cho Đại hội đại biểu phường Tam Bình lần 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: T.L

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Tam Bình xác định tập trung xây dựng phường phát triển toàn diện theo hướng văn minh - hiện đại - vươn mình phát triển, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Trong đó, phường Tam Bình thực hiện 3 chương trình đột phá về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và chuyển đổi số.

Về giao thông, phường Tam Bình thực hiện giảm ngập và xây dựng, nâng cấp, cải tạo, lắp đặt hệ thống thoát nước trên các tuyến đường; tập trung phát triển trục đô thị và phối hợp với thành phố phát triển giao thông trên tuyến đường Vành đai 2.

Về chỉnh trang đô thị, phường vận động nhân dân tham gia đóng góp 100% kinh phí để thực hiện ít nhất 15 công trình nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến đường hẻm; chỉnh trang toàn bộ vỉa hè đường Tô Ngọc Vân; thực hiện dự án cải tạo chợ Tam Bình… Đồng thời, phường Tam Bình sẽ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bằng bê tông xi măng để bảo đảm an toàn giao thông tại 34 tuyến đường hẻm, cải tạo, sửa chữa các trụ sở khu phố.

Về chuyển đổi số, phường triển khai đề án "Đô thị thông minh, khu phố thông minh gắn với chuyển đổi số", nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối mạng, dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an ninh thông tin và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành. Ngoài ra, phường tổ chức bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn công nghệ thông tin, kỹ năng an toàn thông tin, khai thác và sử dụng công cụ, ứng dụng số cho cán bộ, công chức và tổ công nghệ số cộng đồng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Bình ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: T.L

Phường Tam Bình bứt phá với 3 chương trình trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đánh giá cao 3 chương trình đột phá phát triển và 5 chương trình tại chỗ mà dự thảo báo cáo chính trị của đại hội đã đề ra.

Ông Minh đề nghị phường Tam Bình tiếp tục giữ vững và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, xem công tác xây dựng Đảng là then chốt. Đồng thời, tăng cường phát triển đảng viên, tập hợp, phát huy lực lượng công nhân lao động, chiếm tỷ lệ lớn trong dân số toàn phường, tham gia các tổ chức chính trị xã hội.

Bên cạnh đó, phường Tam Bình cần tập trung vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, bảo đảm sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Song song đó, phường phải đặc biệt coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ. Ông Minh nhấn mạnh, phường tuyệt đối không để tình trạng "trắng" cán bộ, công chức có chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Đồng thời, ông Minh đề nghị phường Tam Bình xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, tận dụng lợi thế vị trí địa lý, các khu công nghiệp và chợ đầu mối để khai thác tiềm năng. Phường cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương giáp ranh để triển khai các tuyến đường liên phường và 3 dự án giao thông trọng điểm: đường Vành đai 2, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Chơn Thành và trục Đông - Tây kết nối Thuận An qua Tam Bình.

Đại hội phường Tam Bình cũng đã quyên góp số tiền hơn 100 triệu đồng để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra ở miền Trung.

Về vị trí địa lý, phường Tam Bình giáp với phường Dĩ An, phường Bình Hòa và phường Hiệp Bình, phía nam tiếp giáp phường Hiệp Bình. Vị trí chiến lược giúp phường có hệ thống giao thông thuận lợi, cùng với đó là sự phát triển đồng bộ của các tiện ích công cộng và khu dân cư đa dạng. Phường Tam Bình nằm ở cửa ngõ phía đông của TP.HCM, được hình thành trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các phường Tam Bình, Tam Phú và Bình Chiểu. Phường có diện tích tự nhiên hơn 10 km2 và dân số khoảng 153.414 người. Trên địa bàn phường có nhiều khu vực kinh tế trọng điểm như: Khu công nghiệp Bình Chiểu, Khu chế xuất Linh Trung 2 và đặc biệt là chợ nông sản Thủ Đức, một trong những chợ đầu mối lớn nhất thành phố. Ngoài ra, phường còn có 4 chợ truyền thống với hơn 2.000 doanh nghiệp và 4.600 hộ kinh doanh đang hoạt động. Sau sáp nhập, trụ sở Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Bình đặt tại 472 đường Tô Ngọc Vân (phường Tam Bình, TP.HCM). Trụ sở HĐND, UBND phường Tam Bình, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đặt tại 707 Tô Ngọc Vân (phường Tam Bình, TP.HCM). Số điện thoại trung tâm: 0918.673.616. Trụ sở Công an phường Tam Bình đặt tại 934 tỉnh lộ 43 (phường Tam Bình, TP.HCM).



