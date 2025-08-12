Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM làm Bí thư phường Long Phước

Ngày 12.8, Đảng bộ phường Long Phước (TP.Thủ Đức cũ), TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Phước ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 27 thành viên. Ông Lê Minh Khoa làm Bí thư Đảng ủy phường Long Phước.

Ông Lê Minh Khoa sinh năm 1976, trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông Khoa là 1 trong 22 cán bộ, công chức lãnh đạo được TP.HCM tăng cường về quản lý các phường, xã mới.

Trước khi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Phước Long, ông Khoa có thời gian gắn bó lâu dài với Thanh niên xung phong thành phố, giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM.

Chủ đề đại hội phường Long Phước là "Xây dựng phường Long Phước trở thành đô thị văn minh, nghĩa tình; Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn bó mật thiết với nhân dân".

Phương châm đại hội phường Long Phước là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Ông Lê Minh Khoa (cầm hoa), Bí thư Đảng ủy phường Long Phước cùng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Phước ra mắt đại hội ẢNH: T.L

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM yêu cầu, phường Long Phước cần tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng thời, phải tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường một cách nghiêm túc, khoa học, hiệu quả và đồng bộ; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính trị địa phương.

Phường cũng cần chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả các nguồn lực tại chỗ để thúc đẩy kinh tế tư nhân. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, huy động tối đa tiềm năng, nguồn lực cho sự phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Phường Long Phước (thuộc TP.Thủ Đức, TP.HCM cũ) được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Long Phước và phường Trường Thạnh thành đơn vị hành chính mới, lấy tên là phường Long Phước. Phường Long Phước có diện tích 34,29 km2, quy mô dân số là 46.000 người. Sau sáp nhập, trụ sở UBND phường Long Phước và Trung tâm phục vụ hành chính công phường đặt tại 239 khu phố Long Thuận, phường Long Phước, TP.HCM. Số điện thoại của Trung tâm phục vụ hành chính công phường Long Phước: 0901.666.611.



