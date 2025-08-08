TP.HCM: Xã Nhà Bè hướng đến đô thị xanh, thông minh, hiện đại

Ngày 8.8, Đảng bộ xã Nhà Bè tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.

Chủ đề đại hội xã Nhà Bè là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới; phát huy ý chí, khát vọng và tinh thần sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng xã Nhà Bè phát triển nhanh, bền vững, chất lượng sống cao theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại".

Phương châm của đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo".

Xã Nhà Bè được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Nhà Bè và các xã Phú Xuân, Phước Kiển và Phước Lộc (thuộc huyện Nhà Bè cũ), tổng diện tích tự nhiên là 37,095 km² và dân số trên 170.000 người. Hệ thống chính trị của xã được tổ chức đồng bộ. Đảng bộ xã Nhà Bè có 155 tổ chức đảng trực thuộc với 3.122 đảng viên.

Xã Nhà Bè là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, là đầu mối giao thông mang tính chất liên kết vùng, khu vực với nhiều dự án đã và đang được triển khai thực hiện như: quốc lộ 50B, trục đường Bắc - Nam, trục đường 15B nối cầu Cần Giờ, đường Vĩnh Phước - Cây Khô...; các dự án nhà ở quy mô, hiện đại đang được triển khai, tạo cơ sở để quy hoạch, phát triển hệ thống giao thông theo mô hình TOD.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đang dần hoàn thiện và đồng bộ, là nơi thu hút đầu tư phát triển kinh tế; hệ thống chính trị ổn định và ngày càng hoạt động hiệu quả; đời sống của người dân được nâng cao…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhà Bè nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt ẢNH: T.N

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, xã Nhà Bè cần sớm hoàn thiện bộ máy chính quyền theo mô hình mới, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Bên cạnh đó, ông Tuấn đánh giá cao việc xã Nhà Bè xác định đúng 3 chương trình đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Để các chương trình này đi vào cuộc sống, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị, đối với chương trình phát triển đô thị, cần xem đây là nhiệm vụ nền tảng để định hình một đô thị xanh và hiện đại; ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông kết nối liên vùng, gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Song song đó, phải quyết liệt giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách như chống ngập, di dời nhà ven kênh rạch, và đặc biệt chú trọng phát triển các mảng xanh, công viên, công trình văn hóa, giáo dục, y tế, tạo ra không gian sống chất lượng cao, hài hòa với thiên nhiên.

"Đối với chương trình chuyển đổi số, đây là con đường tất yếu để xây dựng một đô thị thông minh. Phải quyết tâm xây dựng thành công chính quyền số, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, minh bạch", ông Tuấn nói.

Đối với chương trình sắp xếp bộ máy, xã Nhà Bè cần kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đây là yếu tố quyết định sự thành công của hai chương trình trên. Một đô thị xanh, thông minh, hiện đại không thể được vận hành bởi một bộ máy cồng kềnh và đội ngũ cán bộ yếu năng lực. Vì vậy, xã Nhà Bè phải xây dựng cho được một bộ máy thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.