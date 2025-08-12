Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư xã Bà Điểm đông dân nhất cả nước

Ngày 12.8, Đảng bộ xã Bà Điểm (thuộc H.Hóc Môn, TP.HCM cũ) tổ chức Đại hội đại biểu lần 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xã Bà Điểm mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Bà Điểm cũ, xã Xuân Thới Thượng và xã Trung Chánh.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Bà Điểm triển khai nhiều công trình và chương trình trọng điểm.

Về hạ tầng kỹ thuật, xã sẽ xây dựng, cải tạo và nâng cấp nhiều tuyến đường, hệ thống thoát nước, cầu, kênh rạch và nút giao thông, trong đó có các dự án đáng chú ý như nâng cấp đường vào Trường tiểu học Mỹ Huề, mở rộng đường Phan Văn Sáng, Xuân Thới Thượng 4, các tuyến đường D6, D4, N5, N9, cùng các công trình cải tạo hệ thống thoát nước và giải phóng mặt bằng tại một số vị trí trọng yếu.

Về hạ tầng xã hội, tập trung xây mới, nâng cấp và mở rộng hàng loạt trường học, công viên, trung tâm thể dục thể thao, tiêu biểu như các trường tiểu học, mầm non, THCS, THPT và công viên. Ngoài ra, xã Bà Điểm sẽ nâng cấp, tôn tạo di tích quốc gia Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng.

Về chương trình trọng điểm, xã Bà Điểm chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hỗ trợ doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số. Xã Bà Điểm quyết tâm xây dựng xã đạt các tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bà Điểm nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: P.H

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bà Điểm nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt, gồm 33 thành viên. Ông Nguyễn Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bà Điểm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1972, trình độ thạc sĩ luật, cử nhân chính trị, trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm, ông Tuấn từng giữ các chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; Phó bí thư thường trực Huyện ủy H.Hóc Môn cũ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nhận định, trong phát triển kinh tế, xã Bà Điểm cần tận dụng lợi thế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, gắn phát triển kinh tế với giữ vững tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Cần quản lý tốt quy hoạch, đô thị, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và quản lý chặt trật tự xây dựng.

Song song đó, xã Bà Điểm cần nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng trường lớp, chuẩn hóa giáo viên; phát triển dạy nghề, liên kết với các cơ sở đào tạo của thành phố; quan tâm y tế, văn hóa, thể thao; thực hiện hiệu quả giảm nghèo bền vững, chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu hẹp chênh lệch hưởng thụ văn hóa; phát huy truyền thống văn hóa 18 thôn vườn trầu.

Theo ông Tuấn, Đảng bộ xã Bà Điểm cần tập trung xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, phẩm chất đảng viên; tăng kết nạp đảng viên trẻ, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; đổi mới hoạt động Mặt trận và đoàn thể, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, chăm lo chính sách, thực hiện giám sát - phản biện xã hội...

Sau Đại hội, cấp ủy mới cần khẩn trương triển khai nghị quyết, xác định nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, định kỳ sơ kết, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay; phát huy truyền thống, đoàn kết, huy động nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã Bà Điểm văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiến tới trở thành phường.