TP.HCM: Ông Nguyễn Thanh Nhã làm Bí thư xã Tân Vĩnh Lộc gần 200.000 dân

Sáng 18.8, Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Xã Tân Vĩnh Lộc thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Lộc B, phần lớn xã Phạm Văn Hai của huyện Bình Chánh cũ và một phần diện tích phường Tân Tạo của quận Bình Tân cũ, diện tích hơn 34 km2, dân số hơn 196.000 người.

Nằm ở vị trí cửa ngõ tây - tây bắc TP.HCM, xã Tân Vĩnh Lộc giáp ranh các khu công nghiệp lớn, tuyến giao thông huyết mạch như Vành đai 3, đường Trần Văn Giàu, đường Vĩnh Lộc, đường Võ Văn Vân, đường Thanh Niên… là điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh các ngành dịch vụ, công nghiệp và logistics.

Ông Nguyễn Thanh Nhã được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc cho biết trong nhiệm kỳ tới, xã định hướng phát triển kinh tế theo hướng đô thị hóa bền vững, lấy dịch vụ và công nghiệp làm chủ đạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị, đầu tư hạ tầng đồng bộ tạo nền tảng để trở thành phường trong tương lai.

Bên cạnh 33 chỉ tiêu chủ yếu, xã Tân Vĩnh Lộc xác định 5 đề án đột phá. Cụ thể, trong năm đầu của nhiệm kỳ, xã tổ chức lập và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch; xây dựng đề án quản lý đô thị thông minh; phát triển sản phẩm chủ lực, kinh tế ban đêm, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô nhỏ gắn với nông nghiệp đô thị và trải nghiệm cộng đồng.

Địa phương này cũng dự kiến khởi công các dự án mở rộng đường Liên ấp 1-2-3, xây dựng bờ đông đường Kinh Trung Ương, mở rộng đường Vĩnh Lộc, hoàn thành các tuyến đường Trần Hải Phụng và đường Kênh Liên vùng.

Các đại biểu tham dự đại hội ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trên lĩnh vực giáo dục, xã Tân Vĩnh Lộc sẽ đầu tư mở rộng, nâng cấp 3 trường học, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của TP.HCM sớm mở rộng các tuyến đường Thanh Niên, đường Kênh An Hạ, đường Trần Văn Giàu, đường cầu Kênh Xáng.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Nhã được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, bà Trần Thị Kim Anh làm Phó bí thư thường trực; ông Nguyễn Thành Nhân làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Ông Nguyễn Thanh Nhã từng giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (nay là Sở Xây dựng), Bí thư Huyện ủy Bình Chánh cũ.

Phát triển kinh tế xã Tân Vĩnh Lộc theo hướng đa ngành

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhìn nhận sự kết hợp giữa xã Vĩnh Lộc B - khu vực đô thị hóa nhanh và Phạm Văn Hai - vùng đất còn gìn giữ nguyên vẹn hệ sinh thái nông nghiệp đã tạo cho Tân Vĩnh Lộc lợi thế phát triển đa dạng, đa chiều và đa cực, vừa có tiềm năng công nghiệp hóa, đô thị hóa, vừa có điều kiện để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái bền vững.

Trong giai đoạn phát triển mới, ông Lộc đề nghị Đảng bộ phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, có hệ thống và tập trung thực hiện đồng bộ 10 nhóm giải pháp.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, xã Tân Vĩnh Lộc chú trọng phát triển kinh tế theo hướng đa ngành, trọng tâm là dịch vụ, thương mại và công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị xanh. "Xã cần chủ động tham mưu, đề xuất với thành phố các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, thương mại phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển đô thị", ông Lộc gợi mở.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị xã Tân Vĩnh Lộc quan tâm quy hoạch rõ các vùng chức năng, phân khu đô thị, khu nông nghiệp sinh thái, hành lang bảo vệ môi trường. Mỗi công trình, mỗi dự án, mỗi định hướng đều phải đặt trong tổng thể quy hoạch liên kết vùng và với thành phố, phát triển hạ tầng đồng bộ, quản lý đất đai và trật tự xây dựng chặt chẽ...

